Makabryczne odkrycie w lesie pod Warszawą. Porzucone szczenięta w folii

Kamil Durajczyk
2026-05-12 12:03

Mieszkańcy Marek są wstrząśnięci makabrycznym odkryciem. W lesie przy ulicy Spacerowej znaleziono martwe szczenięta, porzucone w okrutny sposób. Niektóre z zaledwie kilkutygodniowych zwierząt były zawinięte w foliową torbę. Sprawa została zgłoszona na policję, która wszczęła dochodzenie. Apeluje się również o pomoc w odnalezieniu matki szczeniąt, której życie może być zagrożone.

Martwe szczeniaki znalezione pod Warszawą
Okrutne znalezisko w podwarszawskim lesie

11 maja rano w lesie przy ul. Spacerowej w Markach spacerowicze natknęli się na zwłoki kilkutygodniowych szczeniąt. O tym szokującym odkryciu poinformowali na internetowym Forum Mieszkańców Marek – Miłośnicy Zwierząt, spacerowicze natknęli się na zwłoki kilkutygodniowych szczeniąt. Były to zwierzęta w wieku zaledwie 1-3 tygodni, część z nich owinięta w foliową torbę. To okrutne i nieludzkie działanie wywołało falę oburzenia w lokalnej społeczności.

Sprawa została natychmiast zgłoszona na policję. Jak przekazała nam oficer prasowy, podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości właściciela tych zwierząt. 

Porzucone szczenięta najprawdopodobniej znajdowały się w lesie od kilku do kilkunastu godzin przed ich odkryciem. 

Apel o pomoc i nagroda za wskazanie sprawcy

W związku z tragicznym zdarzeniem wystosowano pilny apel o pomoc do wszystkich posiadających jakiekolwiek informacje. Poszukiwane są osoby, które widziały podejrzane samochody lub osoby w okolicy lasu przy ul. Spacerowej, zauważyły porzucone zwierzęta lub słyszały rozmowy mogące mieć związek ze sprawą. Każda wskazówka może okazać się kluczowa w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Istnieje również ogromne zaniepokojenie losem matki szczeniąt. Sunia, której odebrano dzieci, może nadal ich szukać i cierpieć fizycznie. Natomiast zalegający pokarm stanowi dla niej poważne zagrożenie życia. Za informacje prowadzące do ustalenia sprawcy wyznaczono nagrodę w wysokości 1000 złotych. Zapewniona jest pełna anonimowość dla osób przekazujących dane.

