Ciotka szuka bratanka od niemal 20 lat. Gdzie jest Jarosław Kaczmarek? Jak dziś wygląda?

Zaginął Jarosław Kaczmarek. Poszukiwania trwają od blisko 20 lat
Już od blisko dwóch dekad trwają poszukiwania zaginionego Jarosława Kaczmarka. - Ciotka zaginionego w marcu 2008 roku powiadomiła Policję w Rogoźnie o zaginięciu bratanka. Mężczyzna od 2002 roku nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Ostatni raz widziany był w Warszawie w 2002 roku - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu.
Wiadomo, że z wiekiem wygląd człowieka się zmienia. Zaginiony Jarosław również nie wygląda już teraz tak, jak 20 lat temu, gdy był widziany po raz ostatni. Z pewnością przybyło mu zmarszczek. Być może ubyło włosów.
Jak zatem go rozpoznać? I na takie przypadki policjanci mają sprawdzone sposoby. - W toku prowadzonych czynności zostało przeprowadzone badanie antroposkopijne, w celu określenia cech identyfikacyjnych i możliwych zmian w wyglądzie - poinformowała podinsp. Kozłowska.
Tak może wyglądać zaginiony Jarosław
Zdjęcie przedstawiające, jak aktualnie może wyglądać zaginiony Jarosław Kaczmarek, mundurowi opublikowali na stronie żoliborskiej komendy. Pokazujemy je poniżej:
Rysopis zaginionego:
- wiek: 68 lat
- wzrost: około 170 cm
- waga: około 70 kg
- włosy: krótkie, blond
- twarz: owalna, okulary korekcyjne
„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z komendą policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]” - apeluje policja.