Ciotka szuka bratanka od niemal 20 lat. Gdzie jest Jarosław Kaczmarek? Jak dziś wygląda?

Alicja Franczuk
2026-05-12 12:29

Jarosław Kaczmarek od blisko dwóch dekad nie daje oznak życia. Ciotka mężczyzny w 2008 roku zgłosiła zaginięcie bratanka. Od tamtej pory trwają nieustanne poszukiwania Jarka. Jego wygląd z pewnością zmienił się wraz z upływem lat. Policjanci przeprowadzili badanie antroposkopijne i pokazali, jak aktualnie może wyglądać zaginiony 68-latek. Rozpoznajesz go?

Autor: KRP V – Bielany, Żoliborz/pixabay/ Materiały prasowe

Zaginął Jarosław Kaczmarek. Poszukiwania trwają od blisko 20 lat

Już od blisko dwóch dekad trwają poszukiwania zaginionego Jarosława Kaczmarka. - Ciotka zaginionego w marcu 2008 roku powiadomiła Policję w Rogoźnie o zaginięciu bratanka. Mężczyzna od 2002 roku nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Ostatni raz widziany był w Warszawie w 2002 roku - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu.

Autor: KRP V – Bielany, Żoliborz/ Materiały prasowe

Wiadomo, że z wiekiem wygląd człowieka się zmienia. Zaginiony Jarosław również nie wygląda już teraz tak, jak 20 lat temu, gdy był widziany po raz ostatni. Z pewnością przybyło mu zmarszczek. Być może ubyło włosów.

Jak zatem go rozpoznać? I na takie przypadki policjanci mają sprawdzone sposoby. - W toku prowadzonych czynności zostało przeprowadzone badanie antroposkopijne, w celu określenia cech identyfikacyjnych i możliwych zmian w wyglądzie - poinformowała podinsp. Kozłowska.

Tak może wyglądać zaginiony Jarosław

Zdjęcie przedstawiające, jak aktualnie może wyglądać zaginiony Jarosław Kaczmarek, mundurowi opublikowali na stronie żoliborskiej komendy. Pokazujemy je poniżej:

Autor: KRP V – Bielany, Żoliborz/ Materiały prasowe

Rysopis zaginionego:

  • wiek: 68 lat
  • wzrost: około 170 cm
  • waga: około 70 kg
  • włosy: krótkie, blond
  • twarz: owalna, okulary korekcyjne

„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z komendą policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] - apeluje policja.

