Śmierć cenionego księdza poruszyła wiernych. Podali datę i miejsce pogrzebu

Konrad Marzec
Alicja Franczuk
2026-05-12 11:30

W nocy z 9 na 10 maja 2026 roku zmarł proboszcz parafii w Byczynie (województwo kujawsko-pomorskie), śp. ksiądz Andrzej Nowak. - Wdzięczni Bogu za Jego posługę, powierzamy Go miłosierdziu Bożemu - napisali przedstawiciele parafii MB Nieustającej Pomocy w Brzeźnie, którzy podali datę pogrzebu.

Wierni z Byczyny pod Radziejowem pogrążyli się w żałobie. Ceniony proboszcz zmarł w nocy z 9 na 10 maja. Miał 66 lat, przez 39 lat był kapłanem. - Ksiądz Andrzej przez wiele lat posługiwał w naszej parafii, będąc dla nas nie tylko duszpasterzem, ale także człowiekiem ogromnego serca, dobroci i życzliwości. Towarzyszył nam w najważniejszych chwilach życia – chrzcił nasze dzieci, błogosławił małżeństwa, umacniał nas słowem Bożym, odwiedzał chorych i wspierał każdego, kto potrzebował pomocy czy rozmowy - tymi słowami pożegnała go parafia. Przedstawiciele kościoła poprosili o modlitwę w intencji księdza Nowaka.

Jest data i miejsce pogrzebu księdza Nowaka

Ksiądz Andrzej Nowak był wikariuszem parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie. Na jej profilu w mediach społecznościowych zostały przekazane informacje, dotyczące pogrzebu cenionego duchownego. - W środę, 13 maja, będzie miała miejsce eksporta do kościoła parafialnego w Byczynie i Msza św. o godzinie 15:30 - czytamy.

- Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 14 maja. Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, sprawowana będzie o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie, gdzie zmarły pełnił posługę jako proboszcz. Po Eucharystii ciało zmarłego kapłana spocznie na miejscowym cmentarzu. Wdzięczni Bogu za Jego posługę, powierzamy Go miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie - przekazali przedstawiciele parafii MB Nieustającej Pomocy w Brzeźnie.

Rodzinie i przyjaciołom księdza Nowaka składamy wyrazy współczucia. Kondolencje po śmierci kapłana płyną z wielu rejonów województwa kujawsko-pomorskiego. - Niech Dobry Bóg wynagrodzi księdzu Andrzejowi w Niebie za dobre uczynki tutaj na Ziemi. Pokój Jego Duszy - napisała pani Ksawera.

