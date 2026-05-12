"Kuchenne Rewolucje" zmieniają polską gastronomię

"Kuchenne Rewolucje" to jeden z najpopularniejszych programów kulinarnych w Polsce, emitowany na antenie TVN od 2010 roku. Gospodynią show jest Magda Gessler, która odwiedza restauracje mające problemy finansowe, organizacyjne lub wizerunkowe i pomaga właścicielom stanąć na nogi.

Program słynie z emocjonujących metamorfoz, zmian menu, nowych nazw lokali oraz szczerych opinii restauratorki. W każdym odcinku widzowie mogą obserwować nie tylko kulisy pracy w gastronomii, ale także historie ludzi walczących o swoje biznesy. Ostatnio ekipa programu pojawiła się w Turznie pod Toruniem, gdzie rodzinne bistro przeszło prawdziwą rewolucję i już wkrótce otworzy się pod nową nazwą "Bistro Królewska Rybka".

Cztery dni pełne zmian i wielkich emocji

Ekipa telewizyjna pracowała w Turznie od 6 do 9 maja. W tym czasie właściciele restauracji przeszli prawdziwy gastronomiczny maraton. Były nowe przepisy, zmiany w menu, reorganizacja pracy i wiele emocjonujących momentów.

Kulminacyjnym punktem całego przedsięwzięcia była finałowa kolacja, podczas której goście mogli po raz pierwszy spróbować dań przygotowanych według nowej koncepcji. Właściciele przyznają, że udział w programie był dla nich ogromnym przeżyciem. W mediach społecznościowych podkreślili, że ostatnie dni były niezwykle intensywne, ale jednocześnie bardzo inspirujące.

Kochani słyszeliście albo nie ale ostanie dni u Nas były bardzo intensywne i stresujące ponieważ wzięliśmy udział w programie Kuchenne Rewolucje. Był to czas w którym nauczyliśmy się nowych przepisów od Pani Magdy Gessler. Niektórzy już widzieli że nasza nazwa lokalu się zmieniła . Od teraz jesteśmy BISTRO KRÓLEWSKA RYBKA - czytamy na Facebooku lokalu.

Magda Gessler w "Bistro Ale Ziółko" [ZDJĘCIA]

Magda Gessler odmieniła bistro pod Toruniem

Lokal, w którym miała miejsce rewolucja znajduje się przy ulicy Toruńskiej w Turznie, w gminie Łysomice. Bistro od lat prowadzone jest przez rodzinę i cieszy się popularnością głównie wśród mieszkańców okolicy. Organizowane są tam także różnego rodzaju przyjęcia i imprezy okolicznościowe. Co jednak zmienło się po rewolucji najpopularniejszej restauratorki w Polsce?

Ryby mają stać się nową specjalnością lokalu

Największą zmianą po rewolucji będzie nowa nazwa restauracji - "Bistro Królewska Rybka". Jak sugeruje sama nazwa, ważne miejsce w odświeżonym menu zajmą ryby. W menu królować będą m.in. pstrągi, jesiotry czy sumy. Oczywiście nie zabraknie również klasycznych polskich dań. W karcie mają pojawić się tradycyjne schabowe smażone na smalcu, kotlety z karkówki, gołąbki, klopsy oraz domowe desery.

Bistro Królewska Rybka Turzno w telewizji

Widzowie będą musieli jeszcze trochę poczekać, aby zobaczyć kulisy przemiany lokalu. Obecnie emitowany jest 32. sezon programu "Kuchenne Rewolucje", a odcinek nagrany w Turznie ma zostać pokazany dopiero w kolejnej serii, która wystartuje jesienią.

Bistro Królewska Rybka w Turznie

Bistro Królewska Rybka znajduje się w Turznie zaledwie około 18 kilometrów od centrum Torunia. Dzięki niewielkiej odległości lokal może stać się ciekawym miejscem nie tylko dla mieszkańców okolicy, ale również dla torunian szukających spokojnego miejsca na rodzinny obiad czy rybne specjały poza miastem.