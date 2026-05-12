Tragiczne odkrycie nad Bałtykiem! W wodzie znaleziono ludzkie zwłoki

Tragiczny finał poszukiwań na Zalewie Wiślanym. W wodzie znaleziono ciało żeglarza

We wtorek, 12 maja rano, w Kątach Rybackich doszło do tragicznego odkrycia. W wodzie odnaleziono ciało mężczyzny. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, był to poszukiwany od poprzedniego dnia około 60-letni żeglarz, który zaginął na Zalewie Wiślanym.

Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło do służb w nocy. Z informacji wynikało, że żeglarz po raz ostatni był widziany na swoim jachcie. Do akcji skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku, poszukiwania zakończyły się tragicznie w godzinach porannych. Przyczyna śmierci mężczyzny na chwilę obecną nie jest znana.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

