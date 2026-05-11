Prezydent zwiększył armię urzędników. Zapewnia, że dzięki temu mieszkańcom będzie lepiej

Prezydent Torunia zwiększył liczbę urzędników

Paweł Gulewski prezydentem Torunia jest już dwa lata. Dziennikarze "Super Expressu" zapytali się go, ile osób pracowało w Urzędzie Miasta za jego poprzednika i ile osób pracuje obecnie. W ten sposób poznaliśmy konkretne dane. Oto pytania naszych dziennikarzy i odpowiedzi prezydenta Gulewskiego bez poprawek redakcji.

1. Ilu pracowników było zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jego placówkach przez Pana poprzednika w dniu, w którym objął Pan urząd Prezydenta Miasta Torunia?

UMT - stan zatrudnienia na 01.05.2024 r. - 427,1 et (zaprzysiężenie PMT 07.05.2024 r.)

2. Ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jego placówkach

UMT – stan zatrudnienia na 10.04.2026 r. – 478,9 et. UMT + 4,25 et. finansowanych z projektów UE

- Decyzja Prezydenta Miasta Torunia o doprowadzeniu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia do poziomu z 31.12.2019 r. (477 etatów, o 2 mniej niż obecnie) wynika z potrzeby odbudowy zasobów kadrowych po cięciach związanych z pandemią. To działanie zmierzające do poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez skrócenie terminów i większą dostępność usług, zapewnienia stabilności zatrudnienia po okresie niepewności oraz minimalizacji ryzyka utraty kadry na rzecz sektora prywatnego - uzasadnia gospodarz grodu Kopernika.

W odpowiedzi, przesłanej do naszej redakcji czytamy, że decyzja PMT wynikała też ze wzrostu obciążeń administracyjnych wynikającego z realizacji nowych projektów inwestycyjnych i programów finansowanych ze środków zewnętrznych, a także z konieczności zwiększenia specjalizacji i kompetencji urzędu (np. w obszarach pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych czy IT).

Przeczytaj też: Prezydent lubi pełnomocników. Zatrudnia ich na potęgę

20