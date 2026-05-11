"Zobaczcie, co mi w rączki wpadło!!!". Egzamin ósmoklasisty 2026 język polski [RELACJA NA ŻYWO 11.05]

Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpocznie się w poniedziałek, 11 maja, o godz. 9:00. Na pierwszy ogień pójdzie język polski. Do egzaminu przystąpi ponad 393 tys. uczniów z całej Polski. Test potrwa 150 minut (do 11:30) i będzie miał kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W naszej relacji na żywo z egzaminu ósmoklasisty 2026 będziemy publikować najważniejsze informacje z przebiegu egzaminu, reakcje uczniów oraz pojawiające się pytania z arkusza CKE. - Dziś - 11 maja - o 9:00 ponad 393,3 tys. uczniów klasy VIII przystąpi do #egzaminósmoklasisty2026 z języka polskiego. Egzamin trwa 150 minut. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! - podało CKE w porannym komunikacie.
Początek egzaminu już o godzinie 9. W szkołach trwają ostatnie przygotowania sal egzaminacyjnych dla ósmoklasistów.
E8 2026: Przecieki, pewniaki, odpowiedzi, arkusz CKE
Zdający szukają w poniedziałek przecieków i pewniaków przed egzaminem z polskiego. Pewne jest tylko to, że w arkuszu egzaminacyjnym CKE znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte oraz wypracowanie. W ubiegłym roku uczniowie mierzyli się m.in. z fragmentem „Chłopców z Placu Broni” Ferenca Molnára, tekstem o przyjaźni autorstwa Anny Vivarelli, zadaniami językowymi oraz rozprawką lub opowiadaniem związanym z motywem przyjaźni i bohaterami lektur obowiązkowych. Pojawiły się również pytania dotyczące „Małego Księcia” i znajomości szkolnych lektur.
Krótko po zakończeniu egzaminu opublikujemy w naszej relacji na żywo arkusze CKE, sugerowane odpowiedzi oraz pierwsze analizy zadań. Będziemy na bieżąco aktualizować tekst o kolejne informacje.
Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski - odpowiedzi, arkusz cke, komentarze, przecieki
8:03
Do rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego została już tylko godzina.
7:59
bedzie lalka? #egzaminósmoklasisty— zuzia⁸⸆⸉ (@zvziiak) May 11, 2026
7:53
CKE przypomina, że na egzamin nie można wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.
7:49
7:41
Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty 2026?
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać – wynik wpływa jednak na rekrutację do szkół średnich.
7:32
Na egzaminie z języka polskiego liczyć się będzie nie tylko znajomość lektur, ale też poprawność językowa i argumentacja.
7:27
Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 11 do 13 maja.
7:26
Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2026 wyciekł do sieci?
Egzamin ósmoklasisty 2026 startuje 11 maja i potrwa do 13 maja. Już od wczesnego rana uczniowie w całej Polsce gorączkowo przeszukują internet w poszukiwaniu rzekomych przecieków z arkuszy CKE.
7:17
Egzamin ósmoklasisty polski 2026
Dla wielu ósmoklasistów najtrudniejszą częścią egzaminu pozostaje napisanie dłuższego wypracowania.
7:15
Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca.
7:10
Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się we wtorek 12 maja o godz. 9:00.
7:05
Egzamin za mniej niż dwie godziny. Warto zjeść pożywne śniadanie. Warto też pamiętać o czarnym długopisie – to obowiązkowy przybór na sali egzaminacyjnej.
7:04
Przecieki na X. Czy wyciekł arkusz cke z języka polskiego?
X zalała fala komentarzu w stylu: "Ostatnia szansa dla ósmoklasistów!!! Mam wszystkie arkusze, bardzo tanio!!!". Nie wierzcie takim wpisom. To prawdopodobnie forma oszustwa. CKE sprawdza każdy możliwy wyciek arkuszy.
6:59
Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, a dla części uczniów czas może zostać wydłużony.
6:54
Język polski to pierwszy i dla wielu najbardziej stresujący egzamin tegorocznego maratonu ósmoklasisty. Zobacz harmonogram.
6:52
Egzamin ósmoklasisty. Poranny komunikat CKE
Dziś - 11 maja - o 9:00 ponad 393,3 tys. uczniów klasy VIII przystąpi do #egzaminósmoklasisty2026 z języka polskiego.— CKE (@CKE_PL) May 11, 2026
6:50
Egzamin ósmoklasisty 2026: JĘZYK POLSKI - RELACJA NA ŻYWO
