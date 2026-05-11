"Zobaczcie, co mi w rączki wpadło!!!". Egzamin ósmoklasisty 2026 język polski [RELACJA NA ŻYWO 11.05]

Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpocznie się w poniedziałek, 11 maja, o godz. 9:00. Na pierwszy ogień pójdzie język polski. Do egzaminu przystąpi ponad 393 tys. uczniów z całej Polski. Test potrwa 150 minut (do 11:30) i będzie miał kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W naszej relacji na żywo z egzaminu ósmoklasisty 2026 będziemy publikować najważniejsze informacje z przebiegu egzaminu, reakcje uczniów oraz pojawiające się pytania z arkusza CKE. - Dziś - 11 maja - o 9:00 ponad 393,3 tys. uczniów klasy VIII przystąpi do #egzaminósmoklasisty2026 z języka polskiego. Egzamin trwa 150 minut. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! - podało CKE w porannym komunikacie.

Początek egzaminu już o godzinie 9. W szkołach trwają ostatnie przygotowania sal egzaminacyjnych dla ósmoklasistów.

Zdający szukają w poniedziałek przecieków i pewniaków przed egzaminem z polskiego. Pewne jest tylko to, że w arkuszu egzaminacyjnym CKE znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte oraz wypracowanie. W ubiegłym roku uczniowie mierzyli się m.in. z fragmentem „Chłopców z Placu Broni” Ferenca Molnára, tekstem o przyjaźni autorstwa Anny Vivarelli, zadaniami językowymi oraz rozprawką lub opowiadaniem związanym z motywem przyjaźni i bohaterami lektur obowiązkowych. Pojawiły się również pytania dotyczące „Małego Księcia” i znajomości szkolnych lektur.

Na żywo Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski - odpowiedzi, arkusz cke, komentarze, przecieki 8:03 Do rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego została już tylko godzina. 7:59 bedzie lalka? #egzaminósmoklasisty — zuzia⁸⸆⸉ (@zvziiak) May 11, 2026 7:53 CKE przypomina, że na egzamin nie można wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych. 7:49 W szkołach trwają ostatnie przygotowania sal egzaminacyjnych dla ósmoklasistów. 7:41 Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty 2026? Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać – wynik wpływa jednak na rekrutację do szkół średnich. 7:32 Na egzaminie z języka polskiego liczyć się będzie nie tylko znajomość lektur, ale też poprawność językowa i argumentacja. 7:27 Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 11 do 13 maja. 7:26 Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2026 wyciekł do sieci? Egzamin ósmoklasisty 2026 startuje 11 maja i potrwa do 13 maja. Już od wczesnego rana uczniowie w całej Polsce gorączkowo przeszukują internet w poszukiwaniu rzekomych przecieków z arkuszy CKE. 7:17 Egzamin ósmoklasisty polski 2026 Dla wielu ósmoklasistów najtrudniejszą częścią egzaminu pozostaje napisanie dłuższego wypracowania. 7:16 E8 2026. Przecieki i pewniaki przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego 7:15 Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca. 7:10 Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się we wtorek 12 maja o godz. 9:00. 7:05 Egzamin za mniej niż dwie godziny. Warto zjeść pożywne śniadanie. Warto też pamiętać o czarnym długopisie – to obowiązkowy przybór na sali egzaminacyjnej. 7:04 Przecieki na X. Czy wyciekł arkusz cke z języka polskiego? X zalała fala komentarzu w stylu: "Ostatnia szansa dla ósmoklasistów!!! Mam wszystkie arkusze, bardzo tanio!!!". Nie wierzcie takim wpisom. To prawdopodobnie forma oszustwa. CKE sprawdza każdy możliwy wyciek arkuszy. 6:59 Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, a dla części uczniów czas może zostać wydłużony. 6:54 Język polski to pierwszy i dla wielu najbardziej stresujący egzamin tegorocznego maratonu ósmoklasisty. Zobacz harmonogram. 6:52 Egzamin ósmoklasisty. Poranny komunikat CKE Dziś - 11 maja - o 9:00 ponad 393,3 tys. uczniów klasy VIII przystąpi do #egzaminósmoklasisty2026 z języka polskiego.



Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! — CKE (@CKE_PL) May 11, 2026

