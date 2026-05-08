Lektury obowiązkowe egzamin ósmoklasisty 2026. Które książki trzeba znać? [LISTA LEKTUR]

Spis treści
Lektury obowiązkowe – co musi znać każdy ósmoklasista?
Zgodnie z wykazem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na egzaminie ósmoklasisty obowiązują lektury z klas IV–VI oraz VII–VIII, poznawane w całości lub we fragmentach. Lista obejmuje m.in.:
- „Akademia Pana Kleksa” – Jan Brzechwa
- „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – Janusz Christa (komiks)
- „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” – C.S. Lewis
- „Chłopcy z Placu Broni” – Ferenc Molnár
- „Hobbit, czyli tam i z powrotem” – J.R.R. Tolkien
- „Opowieść wigilijna” – Charles Dickens
- „Zemsta” – Aleksander Fredro
- „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński
- „Dziady część II” – Adam Mickiewicz
- „Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry
- „Balladyna” – Juliusz Słowacki
W arkuszu mogą pojawić się również fragmenty „Pana Tadeusza”, „Quo vadis”, „Syzyfowych prac”, fraszki i treny Jana Kochanowskiego czy „Reduta Ordona”.
Najważniejsze lektury – krótkie charakterystyki
„Kamienie na szaniec” – A. Kamiński
Opowieść o Rudym, Alku i Zośce – młodych bohaterach Szarych Szeregów. Książka porusza temat odwagi, przyjaźni i patriotyzmu. To jedna z najczęściej analizowanych lektur na egzaminie.
„Mały Książę” – A. de Saint-Exupéry
Filozoficzna przypowieść o wartościach, relacjach i odpowiedzialności. Uczniowie często wykorzystują ją w wypracowaniach jako przykład uniwersalnych prawd o człowieku.
„Balladyna” – J. Słowacki
Dramat o żądzy władzy, winie i karze. Wyraziste postacie i moralny wymiar utworu sprawiają, że to jeden z „pewniaków” do zadań interpretacyjnych.
„Chłopcy z Placu Broni” – F. Molnár
Historia o lojalności i poświęceniu, która w 2025 roku była lekturą wiodącą w arkuszu. W 2026 może wrócić w zadaniach pomocniczych.
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026 (11–13 maja)
Egzamin ósmoklasisty 2026 odbędzie się w terminie głównym:
- 11 maja 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski
- 12 maja 2026 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka
- 13 maja 2026 (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny
Dlaczego znajomość lektur to gwarancja wysokiej oceny?
W części pisemnej uczeń musi odwołać się do co najmniej jednej lektury obowiązkowej, a często także do dodatkowej, wybranej samodzielnie. Bez solidnej znajomości treści i problematyki książek trudno zdobyć wysoką liczbę punktów.
Znajomość lektur to fundament – pozwala poprawnie argumentować, analizować teksty i pisać wypracowania, które spełniają kryteria CKE.