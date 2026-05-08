Egzamin ósmoklasisty 2026 przesunięty. Komunikat CKE. Co się stało?

Jacek Chlewicki
2026-05-08 14:43

Egzamin ósmoklasisty 2026 przesunięty? To może zaskoczyć wielu uczniów i rodziców. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) potwierdziła terminy egzaminu ósmoklasisty 2026, a harmonogram różni się od tego z 2025 roku. Egzamin rozpocznie się wcześniej niż rok temu, co oznacza krótszy czas na ostatnie przygotowania.

Egzamin ósmoklasisty 2026 przesunięty? Co się stało? Wyjaśniamy! Egzamin ósmoklasisty w 2025 roku rozpoczął się 13 maja, we wtorek, od języka polskiego. Tymczasem w 2026 roku uczniowie zasiądą do pierwszego arkusza już 11 maja, czyli w poniedziałek. To oznacza, że ósmoklasiści będą mieli mniej czasu na powtórki i przygotowania tuż przed najważniejszym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej. Dla wielu uczniów ostatni weekend przed egzaminem ósmoklasisty będzie czasem intensywnej nauki i stresu. Choć wynik egzaminu ma duże znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich, egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać — każdy uczeń kończy szkołę podstawową niezależnie od liczby punktów. Mimo to ósmoklasiści starają się zdobyć jak najlepszy wynik, bo od niego często zależy miejsce w wymarzonym liceum lub technikum.

Z harmonogramu CKE w sprawie egzaminu ósmoklasisty 2026 wynika, że 11 maja 2026 roku uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, dzień później zmierzą się z matematyką, a 13 maja z językiem obcym nowożytnym. Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00. CKE podała również, że do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 393 tysiące uczniów z niemal 13 tysięcy szkół. Najwięcej osób tradycyjnie wybrało język angielski

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała w tym roku aż 187 różnych arkuszy egzaminacyjnych oraz 22 zestawy nagrań do języków obcych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 uczniowie poznają 3 lipca. Tego samego dnia szkoły otrzymają zaświadczenia oraz szczegółowe informacje o wynikach.

