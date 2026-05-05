Egzaminy Ósmoklasisty 2026. Kiedy i o której E8? Ile trwa? [HARMONOGRAM]

Jacek Chlewicki
2026-05-05 10:20

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kończący szkołę podstawową i jeden z kluczowych elementów rekrutacji do szkół średnich. Uczniowie przystępują do niego z trzech przedmiotów, a jego przebieg – w tym daty, godziny i czas trwania – określa Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin ósmoklasisty 2025

Autor: Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS

Najważniejsze informacje:

  • terminy główne: 11–13 maja 2026
  • terminy dodatkowe: 8–10 czerwca 2026
  • godzina rozpoczęcia: 9:00
  • czas trwania: polski – 150 min
  • matematyka – 125 min
  • język obcy – 110 min
  • przedmioty: polski, matematyka, język obcy

Egzaminy w 2026 roku odbędą się w maju i potrwają trzy dni. Harmonogram jest następujący: język polski – 11 maja 2026 r. (poniedziałek), matematyka – 12 maja 2026 r. (wtorek), a język obcy nowożytny – 13 maja 2026 r. (środa). Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00. Dla uczniów, którzy nie będą mogli podejść do testu w tym terminie, przewidziano sesję dodatkową w czerwcu: 8, 9 i 10 czerwca 2026 r.

Czas trwania egzaminów różni się w zależności od przedmiotu. Najwięcej czasu przewidziano na język polski – 150 minut. Egzamin z matematyki trwa 125 minut, natomiast test z języka obcego nowożytnego – 110 minut. W tym czasie uczniowie rozwiązują zadania, przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi i sprawdzają ich poprawność.

Egzamin obejmuje trzy obowiązkowe przedmioty: język polski, matematykę oraz wybrany język obcy nowożytny. Choć nie ma progu zdawalności, wyniki mają duże znaczenie przy przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej, ponieważ są jednym z głównych kryteriów rekrutacyjnych.

