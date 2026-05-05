To polskie miasto zachwyca turystów. Przystępne ceny i klimat prosto z Włoch

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-05 8:12

Urokliwe kanały, historyczna architektura i bulwary nad wodą to wizytówka miejsca, które coraz mocniej przyciąga miłośników podróży. To polskie miasto kusi podróżnych niesamowitym klimatem oraz niskimi cenami, oferując doskonałą alternatywę dla drogich, zagranicznych wyjazdów. Nazywane "polską Wenecją", stanowi prawdziwą turystyczną perełkę, pełną spokoju i autentyczności.

Bydgoszcz
Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz
Galeria zdjęć 10

Bydgoszcz zdobywa serca turystów jako polska Wenecja

W turystycznych rankingach coraz wyższe pozycje zajmuje Bydgoszcz, która zachwyca odwiedzających niepowtarzalną atmosferą oraz bardzo przystępnymi cenami. Zestawienie tego miasta ze słynną Wenecją wcale nie jest pozbawione podstaw, ponieważ od stuleci funkcjonuje ono w bliskim związku z wodą, a urokliwe bulwary i kanały budują tu magiczny nastrój.

Główną osią życia Bydgoszczy jest rzeka Brda, przepływająca przez samo centrum i definiująca unikalny krajobraz metropolii. To właśnie dzięki niej i rozgałęzionej sieci kanałów, miasto może pochwalić się prawdziwie wodnym charakterem. Ogromne znaczenie historyczne i turystyczne ma Kanał Bydgoski, będący jednym z najstarszych sztucznych szlaków wodnych w naszym kraju, który spina dorzecza Odry i Wisły. Wystarczy wybrać się na wycieczkę tramwajem wodnym, aby na własnej skórze poczuć aurę zbliżoną do włoskich miasteczek, z tą różnicą, że w Polsce towarzyszy nam znacznie większy spokój.

Polecany artykuł:

Może być ciasne, ważne żeby było własne. Polacy na rynku nieruchomości

Wyspa Młyńska to najbardziej urokliwy punkt w Bydgoszczy

Za jeden z najpiękniejszych fragmentów "polskiej Wenecji" uznaje się Wyspę Młyńską. Ta oaza zieleni, ze wszystkich stron oblewana wodą i bogata w historyczną zabudowę, to doskonała przestrzeń do relaksu. To na jej obszarze dumnie wznoszą się nad Brdą zabytkowe spichlerze, będące najważniejszą wizytówką i symbolem całego miasta.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polska Wenecja" zachwyca turystów. To niedoceniona perła regionu

Bydgoszcz
Galeria zdjęć 10

Bydgoszcz to tania opcja na weekendowy wyjazd

Zdecydowaną przewagą Bydgoszczy na mapie turystycznej są niewielkie koszty pobytu. Zarówno baza noclegowa, jak i oferta gastronomiczna oraz lokalne atrakcje, kosztują tu ułamek tego, co trzeba zapłacić w znanych europejskich kurortach, chociażby we włoskiej Wenecji. Właśnie ze względu na przyjazne ceny miasto staje się świetnym wyborem na krótki, weekendowy urlop, który nie obciąży zbytnio domowego budżetu. Rzecz jasna, polska miejscowość nie jest dosłowną kopią słynnego oryginału, jednak mnóstwo tutejszych zakątków skutecznie przywołuje na myśl włoski klimat.

Quiz. Co wiesz o kuchni włoskiej? Na pytanie nr 6 odpowie tylko maestro!
Pytanie 1 z 10
Co jest obowiązkowym składnikiem włoskiego deseru tiramisu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki