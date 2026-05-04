Bydgoszcz rozkwitła na nowo. Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy przyciągnął tłumy

Anna Kisiel
2026-05-04 13:17

Piękna, słoneczna pogoda, zapach kwiatów unoszący się w powietrzu i prawdziwe tłumy bydgoszczan spragnionych wiosennych inspiracji – tak wyglądał tegoroczny Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy przy Torbydzie. Wydarzenie po raz kolejny udowodniło, że to jedna z najbardziej lubianych miejskich tradycji, która co roku przyciąga miłośników zieleni z całego regionu.

Bydgoszcz ponownie zakwitła – i to dosłownie. W miniony weekend (2-3 maja) tereny zewnętrzne przy lodowisku Torbyd przy ul. Toruńskiej 59 zamieniły się w tętniącą życiem, kolorową przestrzeń pełną roślin, ogrodniczych inspiracji i lokalnych smaków. Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy po raz kolejny przyciągnął prawdziwe tłumy mieszkańców, którzy licznie pojawili się, by rozpocząć sezon ogrodowy i znaleźć coś wyjątkowego do swoich ogrodów, balkonów czy tarasów.

Dopisało wszystko – przede wszystkim pogoda. Ciepłe promienie słońca, błękitne niebo i przyjemna aura sprawiły, że spacer między stoiskami był czystą przyjemnością. Nic więc dziwnego, że alejki kiermaszu przez dwa dni wypełnione były odwiedzającymi. Rodziny z dziećmi, seniorzy, doświadczeni ogrodnicy i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z roślinami – wszyscy znaleźli tu coś dla siebie.

A wybór był imponujący. Na stoiskach królowały kwitnące róże, efektowne hortensje, magnolie, byliny, trawy ozdobne, zioła, sadzonki warzyw, drzewka owocowe i krzewy. Nie zabrakło także roślin egzotycznych, cytrusów czy gatunków rzadziej spotykanych, które przyciągały uwagę najbardziej wymagających miłośników zieleni. Wiele osób wychodziło z kiermaszu z naręczami kwiatów, sadzonek i dekoracji, już planując w głowie nowe aranżacje swoich zielonych przestrzeni.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również rozmowy z wystawcami. Doświadczeni producenci z całej Polski chętnie dzielili się wiedzą, doradzali, jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w konkretnych warunkach i jak pielęgnować nowe nasadzenia, by cieszyły oko przez długie lata. To właśnie połączenie zakupów z możliwością konsultacji sprawia, że bydgoski kiermasz od lat ma wierne grono odwiedzających.

Jednak Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy to znacznie więcej niż same rośliny. Na odwiedzających czekały także stoiska z rękodziełem, ogrodowymi dekoracjami z metalu i kamienia, a także regionalnymi produktami – od naturalnych miodów, przez sery i wędliny, po aromatyczne przyprawy oraz swojskie wypieki. Wszystko to tworzyło wyjątkowy klimat wydarzenia, które stało się prawdziwym świętem wiosny.

