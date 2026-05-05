Zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2026. Co nowego czeka uczniów? Co się zmienia w tym roku?

Nowe zasady w 2026 roku

Wydłużony czas egzaminów

To najważniejsza zmiana. CKE zdecydowała o zwiększeniu czasu pracy z arkuszami dla wszystkich uczniów:

język polski – 150 minut (o 30 minut więcej niż rok wcześniej),

matematyka – 125 minut (o 25 minut więcej),

język obcy – 110 minut (o 20 minut więcej).

Uczniowie z dostosowaniami mogą liczyć na dodatkowe przedłużenie: do 45 minut (polski), 40 minut (matematyka) i 35 minut (język obcy).

E‑ocenianie prac

CKE wdraża system elektronicznego sprawdzania egzaminów. Ocenianie z domu przez egzaminatorów ma przyspieszyć proces i odciążyć komisje. To element szerszej cyfryzacji egzaminów.

Zmiany w ortografii – bez stresu dla uczniów

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje reforma zasad pisowni, ale CKE uspokaja: do 2030 r. akceptowane będą zarówno stare, jak i nowe zasady. Błędy wynikające z reformy nie będą obniżały wyniku.

Nowy układ dni egzaminów

Egzaminy odbywają się od poniedziałku do środy (11–13 maja 2026), co – jak podkreśla CKE – ma ułatwić logistykę szkół i zmniejszyć stres uczniów. Harmonogram egzaminów 2026

11 maja (poniedziałek), 9:00 – język polski

12 maja (wtorek), 9:00 – matematyka

13 maja (środa), 9:00 – język obcy nowożytny

Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 r.

Co nie zmieniło się w 2026 roku?

Brak progu zaliczenia

Egzamin ósmoklasisty nadal nie ma minimalnego progu punktowego – nie można go „nie zdać”. Wynik ma jednak kluczowe znaczenie w rekrutacji do szkół średnich.

Zakres materiału

Podstawa programowa pozostaje taka sama jak w latach poprzednich. Egzamin sprawdza umiejętności z klas 4–8, w tym czytanie ze zrozumieniem, analizę tekstów kultury, rozwiązywanie zadań matematycznych i komunikację w języku obcym.

Zmiany z lat ubiegłych

Jeśli spojrzeć na poprzednie lata, najważniejsze reformy to:

wprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. po likwidacji gimnazjów,

stopniowe modyfikacje arkuszy, m.in. większy nacisk na zadania otwarte,

dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, rozwijane w kolejnych latach,

cyfryzacja procesu oceniania, która w 2026 r. weszła w fazę realnego wdrożenia.

Egzamin ósmoklasisty 2026 to przede wszystkim wydłużony czas pracy, e‑ocenianie, nowe zasady ortografii oraz uporządkowany harmonogram. Choć struktura egzaminu pozostaje znana, tegoroczne zmiany mają ułatwić uczniom pracę i zwiększyć rzetelność oceniania.

