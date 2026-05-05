Zmiany w egzaminie ósmoklasisty 2026. Co nowego czeka uczniów? Co się zmienia w tym roku?

Nowe zasady w 2026 roku
Wydłużony czas egzaminów
To najważniejsza zmiana. CKE zdecydowała o zwiększeniu czasu pracy z arkuszami dla wszystkich uczniów:
- język polski – 150 minut (o 30 minut więcej niż rok wcześniej),
- matematyka – 125 minut (o 25 minut więcej),
- język obcy – 110 minut (o 20 minut więcej).
Uczniowie z dostosowaniami mogą liczyć na dodatkowe przedłużenie: do 45 minut (polski), 40 minut (matematyka) i 35 minut (język obcy).
E‑ocenianie prac
CKE wdraża system elektronicznego sprawdzania egzaminów. Ocenianie z domu przez egzaminatorów ma przyspieszyć proces i odciążyć komisje. To element szerszej cyfryzacji egzaminów.
Zmiany w ortografii – bez stresu dla uczniów
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje reforma zasad pisowni, ale CKE uspokaja: do 2030 r. akceptowane będą zarówno stare, jak i nowe zasady. Błędy wynikające z reformy nie będą obniżały wyniku.
Nowy układ dni egzaminów
Egzaminy odbywają się od poniedziałku do środy (11–13 maja 2026), co – jak podkreśla CKE – ma ułatwić logistykę szkół i zmniejszyć stres uczniów. Harmonogram egzaminów 2026
- 11 maja (poniedziałek), 9:00 – język polski
- 12 maja (wtorek), 9:00 – matematyka
- 13 maja (środa), 9:00 – język obcy nowożytny
Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 r.
Co nie zmieniło się w 2026 roku?
Brak progu zaliczenia
Egzamin ósmoklasisty nadal nie ma minimalnego progu punktowego – nie można go „nie zdać”. Wynik ma jednak kluczowe znaczenie w rekrutacji do szkół średnich.
Zakres materiału
Podstawa programowa pozostaje taka sama jak w latach poprzednich. Egzamin sprawdza umiejętności z klas 4–8, w tym czytanie ze zrozumieniem, analizę tekstów kultury, rozwiązywanie zadań matematycznych i komunikację w języku obcym.
Zmiany z lat ubiegłych
Jeśli spojrzeć na poprzednie lata, najważniejsze reformy to:
- wprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. po likwidacji gimnazjów,
- stopniowe modyfikacje arkuszy, m.in. większy nacisk na zadania otwarte,
- dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, rozwijane w kolejnych latach,
- cyfryzacja procesu oceniania, która w 2026 r. weszła w fazę realnego wdrożenia.
Egzamin ósmoklasisty 2026 to przede wszystkim wydłużony czas pracy, e‑ocenianie, nowe zasady ortografii oraz uporządkowany harmonogram. Choć struktura egzaminu pozostaje znana, tegoroczne zmiany mają ułatwić uczniom pracę i zwiększyć rzetelność oceniania.