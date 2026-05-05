Przecieki na egzamin ósmoklasisty 2026. Jakie podpowiedzi możemy znaleźć w sieci?

Spis treści
Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2026?
W 2026 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11–13 maja. Pierwszego dnia uczniowie napiszą język polski, drugiego matematykę, a trzeciego – język obcy. To moment, w którym emocje rosną, a internet zaczyna żyć własnym życiem. Wraz z odliczaniem do pierwszego dnia egzaminów pojawia się coraz więcej domysłów, „wycieków” i sensacyjnych postów, które mają rzekomo zdradzać treść arkuszy.
„Przecieki” w social mediach. Co tam znajdziemy?
Na TikToku, Instagramie i w zamkniętych grupach na Messengerze roi się od filmików i postów, w których anonimowe konta obiecują „100% pewne tematy z polskiego”, „arkusz z matematyki, który już krąży po szkołach” albo „zadania z angielskiego od nauczyciela z komisji”. Brzmi sensacyjnie, ale to tylko wabik.
Najczęściej są to:
- zmyślone listy lektur, które rzekomo „na pewno będą”,
- fałszywe screeny arkuszy, przygotowane w edytorze graficznym,
- stare zadania z poprzednich lat, podawane jako „wyciek 2026”,
- linki do podejrzanych stron, które proszą o dane osobowe lub płatność.
W praktyce – zero realnych informacji.
„Pewniaki” z polskiego, matematyki i angielskiego. Ile w tym prawdy?
W internecie można znaleźć całe listy „pewniaków”, które mają rzekomo pojawić się w arkuszach. W rzeczywistości to tylko powtarzane co roku typy wynikające z logiki egzaminu.
Najczęściej pojawiają się:
- lektury obowiązkowe, bo CKE zawsze z nich korzysta,
- motywy typu przyjaźń, odwaga, rodzina, bo są uniwersalne,
- zadania z ułamkami, procentami, geometrią, bo to podstawa programu,
- list formalny, e-mail lub opis, bo to standard w angielskim.
To nie przecieki, tylko przewidywania oparte na analizie poprzednich lat.
Uwaga na oszustów! Linki do „tajnych arkuszy” mogą być niebezpieczne
Warto powiedzieć to wprost: CKE nigdy nie udostępnia arkuszy przed egzaminem. Osoby, które twierdzą inaczej, próbują jedynie wyłudzić pieniądze lub dane.
Najczęstsze zagrożenia:
- fałszywe strony podszywające się pod CKE,
- płatne „arkusze”, które po zakupie okazują się pustymi plikami,
- linki phishingowe, które kradną hasła do kont,
- grupy, które po zebraniu obserwujących znikają z sieci.
Jeśli ktoś naprawdę miałby dostęp do arkuszy, nie publikowałby ich na TikToku o 2 w nocy.
Co naprawdę pomaga? Systematyczna nauka, nie „przecieki”
Warto przypomnieć coś, o czym uczniowie często zapominają: w arkuszach CKE nie pojawia się nic, czego nie było w materiale omawianym na lekcjach. Egzamin ósmoklasisty nie jest testem z zaskoczenia, tylko sprawdzianem podstawy programowej.
Najlepsza strategia to:
- regularne powtarzanie materiału,
- rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat,
- nauka pisania form wypowiedzi,
- utrwalanie słownictwa z angielskiego,
- praca z zadaniami, które faktycznie pojawiają się na egzaminach.
To może być mniej spektakularne niż „tajne arkusze”, ale działa.
Internet przed egzaminem ósmoklasisty zamienia się w festiwal plotek, domysłów i fałszywych przecieków. W 2026 roku nie jest inaczej. W sieci można znaleźć podpowiedzi oparte na analizie poprzednich lat, ale żadnych prawdziwych arkuszy ani tajnych informacji. A osoby, które obiecują „pewniaki”, często próbują po prostu kogoś oszukać.
Najlepszym sposobem na wysoką ocenę pozostaje systematyczna nauka. CKE nie wrzuca do arkuszy niczego, czego nie było w szkole – i to jedyna pewna informacja, na której naprawdę warto polegać.