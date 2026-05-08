Pogoda w weekend w Bydgoszczy: 8-10 maja 2026

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Piątek i sobota będą jeszcze dość chłodne i pochmurne, ale już w niedzielę aura diametralnie się zmieni. Na niebie pojawi się słońce, a termometry pokażą znacznie wyższe wartości, co z pewnością zachęci do spędzania czasu na zewnątrz.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend w Bydgoszczy rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 8 maja, na niebie próżno będzie szukać słońca. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie maksymalnie około 11 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek do około 7 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu.

Sobota z niewielkimi opadami

Sobota, 9 maja, przyniesie niewielkie zmiany. Na termometrach zobaczymy nieco wyższe wartości – w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 15 stopni. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą w okolicach 7 stopni. Niestety, niebo wciąż pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami, a miejscami mogą pojawić się bardzo słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 10 maja. To będzie najcieplejszy dzień weekendu. Chmury całkowicie ustąpią miejsca słońcu, a niebo będzie bezchmurne. Temperatura w ciągu dnia poszybuje w górę aż do 18 stopni Celsjusza. Warto jednak pamiętać o chłodniejszej nocy – temperatura spadnie do około 5 stopni. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, co w poprzednich dniach, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura w Bydgoszczy podsuwa różne pomysły na spędzenie wolnego czasu. Chłodniejszy i pochmurny piątek oraz sobota to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne lub spotkać się ze znajomymi w jednej z lokalnych kawiarni. Z kolei słoneczna i ciepła niedziela będzie idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To świetny moment na długi spacer nad rzeką, rodzinną wycieczkę rowerową po miejskich ścieżkach czy po prostu relaks w jednym z parków.

Dane pogodowe: OpenWeather