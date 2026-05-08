Egzamin ósmoklasisty 2026 przesunięty. Komunikat CKE w sprawie egzaminów

Egzamin ósmoklasisty 2026 przesunięty. Sprawdzamy harmonogram CKE

Egzamin ósmoklasisty 2026 przesunięty? Co się stało? Wyjaśniamy! Egzamin ósmoklasisty w 2025 roku rozpoczął się 13 maja, we wtorek, od języka polskiego. Tymczasem w 2026 roku uczniowie zasiądą do pierwszego arkusza już 11 maja, czyli w poniedziałek. To oznacza, że ósmoklasiści będą mieli mniej czasu na powtórki i przygotowania tuż przed najważniejszym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej. Informację potwierdziła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Z harmonogramu CKE w sprawie egzaminu ósmoklasisty 2026 wynika, że 11 maja 2026 roku uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, dzień później zmierzą się z matematyką, a 13 maja z językiem obcym nowożytnym. Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00. CKE podała również, że do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 393 tysiące uczniów z niemal 13 tysięcy szkół. Najwięcej osób tradycyjnie wybrało język angielski.

E8 2026. Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała w tym roku aż 187 różnych arkuszy egzaminacyjnych oraz 22 zestawy nagrań do języków obcych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 uczniowie poznają 3 lipca. Tego samego dnia szkoły otrzymają zaświadczenia oraz szczegółowe informacje o wynikach.

