"Love is Blind" - o co chodzi w formacie?

„Love is Blind” to rewolucyjny reality show Netflixa, który sprawdza, czy miłość rzeczywiście jest ślepa. Singlowie rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach („pods”), nie widząc swojego wyglądu. Dopiero po zaręczynach mogą się spotkać, wspólnie zamieszkać i ostatecznie zdecydować przed ołtarzem, czy biorą ślub. Format stał się globalnym fenomenem, doczekując się lokalnych wersji w wielu krajach. Oprócz kultowej edycji z USA, program realizowano m.in. w Brazylii, Japonii, Szwecji, Niemczech, Meksyku oraz Wielkiej Brytanii, a od niedawna także w wersji polskiej.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Julia z "Love is Blind" o fali hejtu

Julia jest jedną z uczestniczek polskiej edycji "Love is Blind:Polska". Młoda podolożka nie ukrywała tego od początku, że szuka w programie szczęśliwej miłości. Od początku mówiła o swoich traumach i trudnych relacjach z mężczyznami, ponieważ w dzieciństwie porzucił ją ojciec. Dzięki temu nawiązała bliską więź ze swoim dziadkiem. Doświadczyła śmierci w bliskiej rodzinie, porzucenia wśród partnerów. Wprost mówiła, czego oczekuje, choć w różny sposób. W programie pokazano kilka jej wybuchowych sytuacji, emocjonalne podejście do niektórych tematów i niemiłe odzywki do partnera - Kamila "Uno". Internauci z całego świata nie ukrywali swojej krytyki, ale również w wielu przypadkach złośliwego hejtu w kierunku Julki. Dziewczyna postanowiła się do wszystkiego odnieść w swoich mediach społecznościowych.

- Szkoda, że moja historia została tak płytko pokazana, ludzie nie mogli mnie lepiej poznać. Myślę, że wtedy niektóre moje reakcje byłyby bardziej zrozumiałe dla widza. Dowiedzielibyście się, skąd wzięła się moja niższa samoocena. Uwierzcie, że zdaję sobie sprawę z tego, że jest niska i staram się nad tym pracować. Kibicuję wszystkim, którzy zmagają się z tym samym problemem co ja - powiedziała Julia.

Julia jednak postanowiła wprost zauważyć jedna rzecz, a mianowicie kwestię montażu.

- Uważam, że montaż jest bardzo niekorzystny. Większość moich reakcji pokazanych w programie jest na zupełnie inne słowa wypowiedziane w moim kierunku przez innych uczestników. Najlepszym tego przykładem jest randka z Jackiem. Mam nadzieję, że poznacie mnie lepiej i zobaczycie jaka naprawdę jestem - podsumowała Julka.

Malika z "Love is Blind" reaguje na hejt

Malika nie ma łatwego początku w "Love is Blind:Polska". Choć od lat mieszka w Polsce, nie ukrywa, że wiele zachowań wynika z jej pochodzenia - a pochodzi z Kazachstanu. Przyjechała do Polski z partnerem, który ją porzucił. Sama o sobie mówi, że jest bardzo nieśmiała, a wiele rzeczy po prostu okazuje się dla niej jeszcze niejasnych. Dla internautów to nie było wyjaśnieniem. Wiele osób odniosło wrażenie, że Malika ma "despotyczne zapędy" oraz nie ma pomysłów na zwykłe rozmowy, dlatego ma listę pytań typu "Android czy iPhone". Krzysztof również nie wytrzymuje momentami zachowania dziewczyny, a internauci mu wtórują, wyzywając przy tym Malikę. Jak wyjaśniła na swoim Instagramie - czuje, że bardzo spłaszczono jej rozmowy z Krzysiem.

- Mieliśmy dużo rozmów o rodzinie, o byłych związkach, o naszych zranieniach, o codzienności, hobby itd. Niestety, nie zostały pokazane te piękne momenty, ale mam nadzieję, że opowiemy o tym więcej - powiedziała Malika.

Nie ukrywa, że nie pokazano całej jej, przez co momentami czuła się zawiedziona.

- Pokazali może tylko 5% mojej osobowości i niestety skupili się głównie na jednej mojej słabszej stronie. Nigdy nie mówiłam i nie mówię, że jestem idealna. Chciałam być sobą w 100% i mówić wszystko wprost, żeby po ślubie nie było żadnych zaskoczeń - powiedziała fanom Malika.

Zawiodło ją jednak coś innego - okazało się, że Krzysiek wiele tematów, które poruszał z innymi mężczyznami, nie poruszał jej właśnie z nią, a dotyczyły ich relacji. Dowiedziała się dopiero o tym w trakcie emisji reality show.

22