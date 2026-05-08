Nie żyje znany samorządowiec. Ryszard Zembaczyński miał 77 lat

Nie żyje Ryszard Zembaczyński. Były wojewoda i prezydent Opola miał 77 lat

Po długiej i ciężkiej chorobie 7 maja 2026 roku zmarł Ryszard Zembaczyński. Miał 77 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się w piątek rano w mediach społecznościowych. Przekazał ją marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. "Zmarł Ryszard Zembaczyński - wieloletni Prezydent Opola, Wojewoda Opolski i samorządowiec, który przez lata współtworzył nasze miasto oraz region. Był jednym z symboli opolskiego samorządu i człowiekiem mocno zaangażowanym w sprawy mieszkańców oraz życie publiczne naszego miasta. Miał w sobie spokój i kulturę rozmowy, które zawsze budziły szacunek. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Ryszarda Zembaczyńskiego składam najszczersze wyrazy współczucia" - napisał na Facebooku.

Funkcję prezydenta Opola sprawował nieprzerwanie przez trzy kadencje, aż do 2014 roku

Zembaczyński przez wiele lat był związany z samorządem i administracją państwową na Opolszczyźnie. Dla wielu mieszkańców regionu był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków ostatnich dekad. Urodził się w 1948 roku. Karierę rozpoczął jeszcze w czasach PRL. W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, został wojewodą opolskim. Funkcję tę pełnił także po zmianach ustrojowych w Polsce. W 1990 roku ponownie powierzono mu stanowisko wojewody opolskiego. Urząd sprawował do 1998 roku, czyli do reformy administracyjnej kraju i zmian w podziale województw. Kierował obroną Opola w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku.

W kolejnych latach zaangażował się w działalność Platformy Obywatelskiej. Do partii wstąpił w 2001 roku i został jednym z liderów ugrupowania w regionie opolskim. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego struktur PO na Opolszczyźnie. Najbardziej znany był jednak jako prezydent Opola. Po raz pierwszy wygrał wybory samorządowe w 2002 roku. Funkcję prezydenta miasta sprawował nieprzerwanie przez trzy kadencje, aż do 2014 roku.

W czasie jego rządów Opole przechodziło wiele zmian związanych z rozbudową infrastruktury, modernizacją miasta i inwestycjami drogowymi. Samorząd podkreślał wtedy także rozwój terenów rekreacyjnych i działania związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Po zakończeniu trzeciej kadencji Zembaczyński nie ubiegał się ponownie o stanowisko prezydenta miasta i wycofał się z aktywnej polityki.

