Majówka 2026 w Opolu (1-3 maja) przyniesie falę ciepła i dużo słońca, bez opadów deszczu.

Piątek (1 maja) będzie najchłodniejszy i pochmurny, z temperaturą do 18°C.

Sobota (2 maja) przyniesie słońce i ocieplenie do 21°C.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza i najbardziej słoneczna, z temperaturą do 24°C.

Pogoda w Opolu na majówkowy weekend 1-3 maja 2026

Początek majowego weekendu w Opolu przyniesie wyraźną zmianę pogody, która z dnia na dzień będzie stawała się coraz przyjemniejsza. Piątek będzie jeszcze stosunkowo chłodny i pochmurny, ale już sobota i niedziela upłyną pod znakiem słońca i rosnącej temperatury. W prognozie nie widać opadów deszczu.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

W piątek, 1 maja, nad Opolem dominować będzie duże zachmurzenie. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą około 18 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 7 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota ze słońcem i wyższą temperaturą

Już w sobotę, 2 maja pogoda znacznie się poprawi. Chmury ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu, dzięki czemu mieszkańcy Opola będą mogli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Wyraźnie odczuwalny będzie również wzrost temperatury, która po południu osiągnie około 21 stopni. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 2 m/s. Noc będzie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie 8 stopni.

Słoneczna i ciepła niedziela

Niedziela, 3 maja, zapowiada się na najcieplejszy i najbardziej pogodny dzień całego weekendu w Opolu. Na niebie nie pojawią się żadne chmury, a temperatura poszybuje w górę do około 24 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 9 stopni. Tego dnia wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Weekend w Opolu. Jak spędzić czas?

Pogoda w ten weekend będzie zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz, zwłaszcza w sobotę i niedzielę. Chociaż pochmurny piątek może być jeszcze okazją do nadrobienia zaległości w domu, to słoneczne i ciepłe kolejne dni stworzą idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To doskonały moment na długi spacer po parku, wycieczkę rowerową czy po prostu relaks w promieniach słońca. Brak deszczu i rosnąca temperatura sprawią, że warto w pełni wykorzystać ten czas poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather

