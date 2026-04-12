Ważna obwodnica będzie zamknięta! Poważne utrudnienia dla kierowców

Utrudnienia na drogach w Opolskiem. Obwodnica Poborszowa będzie zamknięta

W najbliższych dniach ruszą prace drogowe na ważnych trasach w województwie opolskim. Chodzi o drogę krajową nr 45 na obwodnicy Poborszowa oraz odcinek drogi krajowej nr 46 od obwodnicy Grabina do Jakubowic. Jak informuje GDDKiA w Opolu, remont obejmie łącznie około 3,5 kilometra dróg. Prace mają rozpocząć się w połowie kwietnia i potrwają do końca maja. Największe utrudnienia czekają kierowców w Poborszowie. Obwodnica tej miejscowości zostanie całkowicie zamknięta na czas remontu. Ruch zostanie skierowany przez sam Poborszów. To oznacza większy ruch w miejscowości i możliwe korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Na drugim odcinku, czyli między Grabinem a Jakubowicami, nie będzie całkowitego zamknięcia drogi. Tam wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Taka organizacja ruchu będzie wprowadzana etapami, w zależności od tego, gdzie akurat będą prowadzone prace.

Drogowcy wymienią nawierzchnię, a potem odtworzą oznakowanie poziome

Drogowcy wymienią warstwę ścieralną i wiążącą nawierzchni. Na koniec odtworzą oznakowanie poziome. Dzięki temu droga ma być w lepszym stanie i bezpieczniejsza dla kierowców. GDDKiA podkreśla, że takie remonty są potrzebne, bo nawierzchnia z czasem się zużywa. Nawet jeśli droga wygląda na dobrą, to jej stan może się pogarszać i wymagać naprawy. Koszt prac na obu odcinkach to około 5 milionów złotych. To standardowa kwota przy tego typu remontach na krótszych fragmentach dróg krajowych. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość i zwracać uwagę na oznakowanie. Objazdy i zmiany w ruchu mogą wydłużyć czas przejazdu. Warto też, jeśli to możliwe, zaplanować trasę wcześniej i sprawdzić alternatywne drogi. Na razie wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się zgodnie z planem pod koniec maja. Do tego czasu trzeba liczyć się z utrudnieniami.

Quiz: Jak dobrze pamiętasz festiwal w Opolu w czasach PRL? Pytanie 1 z 10 Która z tych piosenek zadebiutowała na opolskiej scenie i stała się symbolem epoki PRL? "Dziwny jest ten świat" – Czesław Niemen "Małgośka" – Maryla Rodowicz "Tyle słońca w całym mieście" – Anna Jantar Następne pytanie