Niemcy masowo przyjeżdżali na urlop do tej polskiej miejscowości. Wielka inwestycja zmieniła region

Powstanie Jeziora Otmuchowskiego na zawsze odmieniło losy miasta

Punktem zwrotnym dla Otmuchowa było powstanie miejscowego zbiornika wodnego. Roboty prowadzono w latach 1926–1933 i uznawano je za największe przedsięwzięcie hydrotechniczne na Śląsku Opolskim.

Przy robotach zatrudniano średnio od 2 do 3 tysięcy osób. Co ciekawe, specjalnie dla nich zainicjowano wielką rozbudowę tamtejszej miejscowości. Pomiędzy współczesnymi ulicami Krakowską a Żeromskiego masowo stawiano nowe domy mieszkalne oraz wille.

Dziś Jezioro Otmuchowskie to wodny gigant o powierzchni blisko 2200 hektarów, który może zgromadzić prawie 143 miliony metrów sześciennych wody. Co ważne, realizacja projektu pochłonęła 55 milionów marek niemieckich w złocie. Zdjęcia tego terenu udostępniono w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu dostępna jest pod galerią.

Otmuchów - jezioro i miasto

6

Niemieccy turyści okrzyknęli ten akwen mianem "Śląskiego Morza"

Wielki zbiornik szybko zaczął służyć nie tylko ochronie przed powodzią, lecz także rekreacji. Niemieccy goście zachwycili się tą nowością i masowo przybywali tam na urlopy. Właśnie wtedy miejscowość doczekała się słynnego określenia "Schlesische Meer", co oznacza "Śląskie Morze".

Niezrealizowane plany władz na przekształcenie Otmuchowa w uzdrowisko

Według doniesień serwisu nto.pl, niemieckie plany architektoniczne zakładały przekształcenie miasteczka w kurort leczniczy. W lokalnej bażanciarni rosły bowiem wielkie skupiska ziół o właściwościach prozdrowotnych. Z tego powodu chciano wznieść tam sanatorium, zdolne ściągnąć pacjentów z całego regionu. Tych odważnych założeń nie udało się zrealizować, ponieważ na przeszkodzie stanął wybuch drugiej wojny światowej oraz jej tragiczne konsekwencje.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie

Jezioro Otmuchowskie to nie wszystko. Zabytki i atrakcje w mieście

Oprócz imponującego akwenu, gmina kusi przyjezdnych wieloma innymi punktami. Do najważniejszych obiektów należy trzynastowieczny zamek biskupi, który bywa określany mianem "opolskiego Wawelu". W sercu miasteczka wzrok przykuwa urokliwy rynek, otoczony przez renesansowy ratusz i stare kamienice. Goście zaglądają też do kościoła św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, gdzie zlokalizowana jest wieża widokowa z doskonałym pejzażem na okolicę oraz tamtejszy akwen.