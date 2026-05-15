Wybrano najpiękniejszy budynek w Polsce. Ten zamek to prawdziwa perła

Sztuczna inteligencja wskazuje najpiękniejszy zamek w Polsce

Na pytanie o to, jaki polski obiekt architektoniczny zasługuje na miano najpiękniejszego, sztuczna inteligencja wskazała bez wahania zamek w Mosznej. Ta imponująca budowla, położona w otoczeniu rozległego parku, charakteryzuje się romantycznym stylem, licznymi wieżyczkami i bogatymi detalami elewacji. Obiekt to niezwykłe połączenie różnorodnych form architektonicznych, od neobaroku aż po neogotyk, co nadaje mu bajkowy, niemal odrealniony wygląd. Wielu odwiedzających zauważa jego uderzające podobieństwo do magicznych zamków znanych z produkcji Disneya.

Liczba wież i pomieszczeń w Zamku w Mosznej robi wrażenie

Zamek w Mosznej skrywa fascynujące sekrety architektoniczne, a najciekawsze z nich dotyczą dokładnej liczby jego elementów. Ten monumentalny budynek posiada:

dokładnie 99 różnej wielkości wież i wieżyczek,

równo 365 komnat, co odpowiada liczbie dni w roku.

Według przekazów ambicją dawnych właścicieli było wzniesienie perfekcyjnej rezydencji, w której każdego dnia można by odkrywać zupełnie inne wnętrze. Te niezwykłe statystyki nieustannie fascynują gości odwiedzających to miejsce.

Zamek w Mosznej przyciąga tłumy turystów z całego świata

Każdego roku Zamek w Mosznej stanowi cel podróży dla tysięcy turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Odwiedzających przyciąga nie tylko zachwycająca bryła budynku, ale także szereg innych atrakcji:

rozległy, zabytkowy park wokół rezydencji,

wnętrza o unikalnym klimacie,

starodawne, historyczne komnaty,

szansa na spędzenie nocy w tym wyjątkowym miejscu.

Poznaj historię Zamku w Mosznej

Kluczowym wydarzeniem w historii Pałacu w Mosznej było nabycie go w 1866 roku przez ród Tiele-Wincklerów, znanych potentatów przemysłowych ze Śląska. To za ich sprawą obiekt zyskał prestiżowy charakter i przeszedł gruntowną metamorfozę.

Kiedy w 1896 roku ogień zniszczył część oryginalnego barokowego założenia, właściciele odrzucili pomysł zwykłej odbudowy. Zdecydowali się na wzniesienie nowej, pełnej rozmachu siedziby. Franz Hubert von Tiele-Winckler przelał na projekt swoją fascynację eklektyzmem, tworząc architektoniczne dzieło sztuki.

