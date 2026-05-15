Akcja ratunkowa w Knurowie. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Martyna Urban
2026-05-15 7:06

Dramatyczna akcja ratunkowa rozegrała się w środowe popołudnie w Knurowie. Po zgłoszeniu dotyczącym próby samobójczej przy ulicy Mieszka I na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy walczyli o życie poszkodowanego mężczyzny.

Do zdarzenia doszło po godzinie 16, w środę 14 maja w rejonie ulicy Mieszka I w Knurowie. Około godziny 16:20 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące próby samobójczej. Na miejsce natychmiast zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz patrol policji.

Sytuacja od początku była bardzo poważna. Po dotarciu na miejsce ratownicy rozpoczęli udzielanie pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Ze względu na jego ciężki stan podjęto decyzję o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do Knurowa skierowano śmigłowiec LPR „Ratownik 4”. Maszyna wylądowała w rejonie ulicy Jęczmiennej, w pobliżu parkingu marketu Kaufland. Lądowanie śmigłowca wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców i przechodniów, którzy zaczęli gromadzić się w pobliżu miejsca działań ratunkowych. Przed godziną 18.00 pacjent w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala.

Ratownicy apelowali jednak, by nie utrudniać pracy służbom i nie blokować przejazdów. Podkreślano, że w takich sytuacjach każda sekunda może decydować o ludzkim życiu. Na miejscu przez dłuższy czas trwała dramatyczna walka o życie mężczyzny.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Na ten moment służby nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących stanu poszkodowanego.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby przeżywające kryzys psychiczny lub zmagające się z myślami samobójczymi mogą skorzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy specjalistów:

  • 116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych
  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 22 484 88 01 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

