Koszmar w Bytomiu! Mężczyzna na hulajnodze zginął pod kołami tramwaju

Dawid Piątkowski
2026-05-14 19:53

Tragiczny chwile w Bytomiu! Mężczyzna jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z tramwajem i znalazł pod pojazdem. Do dramatu doszło w czwartek, 14 maja po południu na ul. Leśnej. Mimo szybkiej interwencji służb życia poszkodowanego nie udało się uratować. W miejscu zdarzenia występują poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym.

Autor: Pixabay.com

Tragiczny wypadek w Bytomiu. Mężczyzna wpadł pod tramwaj

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 14 maja, po południu na ul. Leśnej w Bytomiu. W wypadku uczestniczyli kierujący hulajnogą elektryczną oraz tramwaj.

- Dzisiaj przed godziną 17 na ul. Leśnej w Bytomiu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną i tramwaju. Ruch tramwajowy został wstrzymany na czas wykonywanych czynności przez służby. Apelujemy o ostrożność - podaje śląska policja.

Jak wynika ze wstępnych informacji, po zderzeniu mężczyzna znalazł się pod tramwajem. Niestety mimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.

Utrudnienia w ruchu tramwajów. Wprowadzono komunikację zastępczą

Jak informuje „Dziennik Zachodni”, po tragicznym wypadku wstrzymano kursowanie tramwajów linii T19 na odcinku Bytom Stroszek Zajezdnia – Bytom Urząd Miasta. Utrudnienia dotyczą również kursów zjazdowych linii T2, T5, T7, T9 i T11.

Na trasie pomiędzy Bytomiem Urzędem Miasta a Stroszkiem Zajezdnią uruchomiona została komunikacja zastępcza, która kursuje trasą autobusowej linii 19.

