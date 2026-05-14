Tragiczny wypadek podczas prac w gospodarstwie. 34-latka zginęła po ataku byka

Martyna Urban
2026-05-14 12:49

Do tragicznego wypadku doszło podczas prac hodowlanych na prywatnej posesji w miejscowości Turza w gminie Dobrodzień. 34-letnia kobieta została kopnięta przez byka po wejściu do zagrody. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez policjantów i ratowników medycznych, życia kobiety nie udało się uratować.

Dramat na prywatnej posesji w gminie Dobrodzień

Do tragicznego zdarzenia doszło w środowe popołudnie, 13 maja w miejscowości Turza w gminie Dobrodzień. Około godziny 14.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie otrzymał zgłoszenie o kobiecie zaatakowanej przez zwierzę hodowlane podczas wykonywania prac w gospodarstwie. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole oraz służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 34-letnia kobieta weszła do zagrody znajdującej się na terenie prywatnej posesji. W pewnym momencie została kopnięta przez byka. Siła uderzenia była na tyle duża, że kobieta doznała bardzo poważnych obrażeń.

Świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli jej na pomoc. Poszkodowana została przeniesiona w bezpieczne miejsce jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu jako pierwsi, rozpoczęli reanimację kobiety. Po chwili akcję ratunkową przejął zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy walczyli o życie kobiety

Akcja ratunkowa trwała kilkadziesiąt minut. Ratownicy medyczni oraz policjanci robili wszystko, by przywrócić funkcje życiowe 34-latki. Niestety, mimo podjętej reanimacji i intensywnych działań ratunkowych, życia kobiety nie udało się uratować. Zmarła na miejscu zdarzenia.

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami miejscowości. Jak podkreślają służby, wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek podczas wykonywania codziennych prac związanych z obsługą zwierząt hodowlanych.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnie. Funkcjonariusze wykonali oględziny posesji, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Śledczy szczegółowo wyjaśniają okoliczności tragedii i ustalają dokładny przebieg wypadku.

Policja apeluje o ostrożność

Policjanci przypominają, że prace gospodarskie oraz kontakt ze zwierzętami hodowlanymi wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Nawet rutynowe czynności wykonywane każdego dnia mogą zakończyć się dramatem, zwłaszcza w przypadku dużych i silnych zwierząt.

Służby apelują do rolników i osób pracujących przy hodowli bydła o rozwagę, odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy oraz unikanie sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Jak pokazuje tragedia w Turzy, wystarczy chwila, by doszło do śmiertelnego wypadku. 

