Dramat na prywatnej posesji w gminie Dobrodzień

Do tragicznego zdarzenia doszło w środowe popołudnie, 13 maja w miejscowości Turza w gminie Dobrodzień. Około godziny 14.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie otrzymał zgłoszenie o kobiecie zaatakowanej przez zwierzę hodowlane podczas wykonywania prac w gospodarstwie. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole oraz służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 34-letnia kobieta weszła do zagrody znajdującej się na terenie prywatnej posesji. W pewnym momencie została kopnięta przez byka. Siła uderzenia była na tyle duża, że kobieta doznała bardzo poważnych obrażeń.

Świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli jej na pomoc. Poszkodowana została przeniesiona w bezpieczne miejsce jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu jako pierwsi, rozpoczęli reanimację kobiety. Po chwili akcję ratunkową przejął zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy walczyli o życie kobiety

Akcja ratunkowa trwała kilkadziesiąt minut. Ratownicy medyczni oraz policjanci robili wszystko, by przywrócić funkcje życiowe 34-latki. Niestety, mimo podjętej reanimacji i intensywnych działań ratunkowych, życia kobiety nie udało się uratować. Zmarła na miejscu zdarzenia.

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami miejscowości. Jak podkreślają służby, wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek podczas wykonywania codziennych prac związanych z obsługą zwierząt hodowlanych.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnie. Funkcjonariusze wykonali oględziny posesji, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Śledczy szczegółowo wyjaśniają okoliczności tragedii i ustalają dokładny przebieg wypadku.

Znaki zodiaku. Jakie cechy ma Byk, Skorpion lub Strzelec? Sprawdź się! [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Raz się żyje to dewiza życiowa... Barana Byka Ryby Następne pytanie

Policja apeluje o ostrożność

Policjanci przypominają, że prace gospodarskie oraz kontakt ze zwierzętami hodowlanymi wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Nawet rutynowe czynności wykonywane każdego dnia mogą zakończyć się dramatem, zwłaszcza w przypadku dużych i silnych zwierząt.

Służby apelują do rolników i osób pracujących przy hodowli bydła o rozwagę, odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy oraz unikanie sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Jak pokazuje tragedia w Turzy, wystarczy chwila, by doszło do śmiertelnego wypadku.