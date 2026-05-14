Małgorzata Tomaszewska wspomina studniówkę z Robertem Lewandowskim. Jeden fakt mocno zaskoczy

Robert Lewandowski i córka Jana Tomaszewskiego. Jest nagranie ze studniówki!

"Wiesz, że Jan Tomaszewski był na mojej studniówce?" – rzucił nagle do zdziwionego Szczęsnego. Bramkarz Barcelony początkowo nie dowierzał. "A, bo była jego córka" – dodał "Szczena", wszystko rejestrowała kamera Kanału Sportowego.

Lewandowski potwierdził, że chodziło o Małgorzatę Tomaszewską i przy okazji ujawnił ciekawy szczegół z tamtego wieczoru.

– I ja tańczyłem z nią. A nie wiem, czy Jan Tomaszewski to wie" – powiedział napastnik FCB.

W czwartkowy poranek studio Dzień Dobry TVN odwiedziła Małgorzata Tomaszewska. Wywołana do tablicy przez "Lewego" była dobrze przygotowana, bo odnalazła film z balu maturalnego. – Chodziliśmy do równoległej klasy, bo Robert, nie wiedzieć czemu, chodził szkoły koszykarskiej. Wszyscy byliśmy skupieni, to była sportowa rywalizacja w tym polonezie. To było 20 lat temu, w styczniu 2007 roku – mówiła.

Tymczasem Gosia Tomaszewska córka znanego bramkarza Jana Tomaszewskiego opowiadała przed chwilą w Dzień Dobry TVN jak tańczyła poloneza na studniówce w 2007 roku z Robertem Lewandowskim. pic.twitter.com/StC6cVQhNX— Michał Moch (@MichalMoch87) May 14, 2026

– Nie mieliśmy jakoś specjalnie relacji. Mamy wspólnych relacji jakiś. To było "cześć, cześć" na korytarzu. Robert był dosyć cichy, taki skupiony na tym swoim celu – opisywała córka Jana Tomaszewskiego, potwierdzając ogromne wzruszenie taty (o którym dobrze wiemy i poniekąd czujemy się za niektóre łzy odpowiedzialni...)

– Zawsze mówię, że tata ma cięty język, ale miękkie serce. Za każdym razem, gdy coś tak dotyka tej jego prywatności, to za każdym razem płacze. Płakał na studniówce, popłakał się, jak chłopaki o nim wspomnieli. Poczuł się, jakby byli razem w szatni. Cieszy się, że jest ich starszym kolegą – potwierdzała.

Piłkarzom Barcelony chyba szumiało jeszcze w głowach po mistrzowskiej fecie, bowiem zagrali bardzo słabo i przegrali z Deportivo Alaves (0:1) w meczu 36. kolejki LaLiga.