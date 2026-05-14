Eurowizja 2026 rozkręca się na dobre. Taka jest kolejność występów w drugim półfinale

Wtorkowe zmagania w pierwszym półfinale dostarczyły fanom ogromnej dawki wrażeń. Wielkim sukcesem okazał się awans Alicji Szemplińskiej, a przepustkę do Wielkiego Finału zdobyło również dziewięć innych państw. Teraz nadszedł moment na wyłonienie pozostałej grupy szczęśliwców. W czwartek 14 maja na wiedeńskiej scenie zaprezentuje się kolejna tura utalentowanych wokalistów z piętnastu państw.
Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 - drugi półfinał. Pełna kolejność występów
Piętnastu reprezentantów różnych państw stanie do walki o dziesięć miejsc w wielkim finale imprezy. Artyści zostali przydzieleni do pierwszej lub drugiej części koncertu w drodze losowania, natomiast ostateczną kolejność pojawiania się na scenie zaplanowali bezpośrednio producenci widowiska. Publiczność usłyszy również gościnne występy artystów z Francji, Austrii oraz Wielkiej Brytanii, którzy mają już zagwarantowane miejsce w sobotnim finale. Dokładne życiorysy muzyków można poznać poprzez przypisane im linki do dedykowanych artykułów na temat tegorocznej Eurowizji.
Drugi półfinał show będzie miał następujący przebieg:
- 01 - Bułgaria: Dara z piosenką "Bangaranga"
- 02 - Azerbejdżan: Jiva z utworem "Just Go"
- 03 - Rumunia: Alexandra Căpitănescu wykonująca "Choke Me"
- 04 - Luksemburg: Eva Marija w kompozycji "Mother Nature"
- 05 - Czechy: Daniel Zizka i jego "Crossroads"
- Francja: Monroe z piosenką "Regarde !"
- 06 - Armenia: Simón śpiewający "Paloma Rumba"
- 07 - Szwajcaria: Veronica Fusaro z utworem "Alice"
- 08 - Cypr: Antigoni w piosence "Jalla"
- Austria: Cosmó wykonujący "Tanzschein"
- 09 - Łotwa: Atvara w kompozycji "Ēnā"
- 10 - Dania: Søren Torpegaard Lund i utwór "Før vi går hjem"
- 11 - Australia: Delta Goodrem z piosenką "Eclipse"
- 12 - Ukraina: Leléka śpiewająca "Ridnym"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer z "Eins, zwei, drei"
- 13 - Albania: Alis w utworze "Nân"
- 14 - Malta: Aidan i jego "Bella"
- 15 - Norwegia: Jonas Lovv z kompozycją "Ya Ya Ya"
Zasady wyboru finalistów i data wielkiego finału
Zaktualizowany regulamin przywrócił głosowanie profesjonalnych komisji sędziowskich na etapie półfinałów. Siedmiu ekspertów w każdym państwie oceniło uczestników już 13 maja na podstawie występów podczas próby generalnej. Pozostałą część głosów przyznają w czasie rzeczywistym telewidzowie. Dziesięciu wykonawców z najwyższymi notami awansuje do finału zaplanowanego na 16 maja na godzinę 21:00. W decydującym starciu wezmą udział również gospodarze imprezy oraz kraje Wielkiej Czwórki, czyli Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Zmierzą się oni ze zwycięzcami pierwszego półfinału reprezentującymi Grecję, Finlandię, Belgię, Szwecję, Mołdawię, Izrael, Serbię, Chorwację, Litwę oraz Polskę. Tegoroczne wydarzenie przygotowuje stacja ORF w związku z ubiegłorocznym triumfem JJ-a z kompozycją "Wasted Love".