Eurowizja 2026 rozkręca się na dobre. Taka jest kolejność występów w drugim półfinale

Kamil Polewski
2026-05-14 9:49

Wiedeń gości właśnie 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Za nami wtorkowe zmagania, które zagwarantowały awans polskiej wokalistce Alicji Szemplińskiej z piosenką "Pray". Przed nami zaś kolejne muzyczne emocje i rywalizacja w drugim półfinale. Zobacz, jacy wykonawcy zaprezentują się przed europejską publicznością w czwartek 14 maja.

Eurowizja 2026 - kolejność występów w drugim półfinale. Kto śpiewa 14.05?
Eurowizja 2026: Bułgaria - Dara Eurowizja 2026: Azerbejdżan - Jiva Eurowizja 2026: Rumunia - Alexandra Căpitănescu Eurowizja 2026: Luksemburg - Eva Marija
Wtorkowe zmagania w pierwszym półfinale dostarczyły fanom ogromnej dawki wrażeń. Wielkim sukcesem okazał się awans Alicji Szemplińskiej, a przepustkę do Wielkiego Finału zdobyło również dziewięć innych państw. Teraz nadszedł moment na wyłonienie pozostałej grupy szczęśliwców. W czwartek 14 maja na wiedeńskiej scenie zaprezentuje się kolejna tura utalentowanych wokalistów z piętnastu państw.

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 - drugi półfinał. Pełna kolejność występów

Piętnastu reprezentantów różnych państw stanie do walki o dziesięć miejsc w wielkim finale imprezy. Artyści zostali przydzieleni do pierwszej lub drugiej części koncertu w drodze losowania, natomiast ostateczną kolejność pojawiania się na scenie zaplanowali bezpośrednio producenci widowiska. Publiczność usłyszy również gościnne występy artystów z Francji, Austrii oraz Wielkiej Brytanii, którzy mają już zagwarantowane miejsce w sobotnim finale. Dokładne życiorysy muzyków można poznać poprzez przypisane im linki do dedykowanych artykułów na temat tegorocznej Eurowizji.

Drugi półfinał show będzie miał następujący przebieg:

Zasady wyboru finalistów i data wielkiego finału

Zaktualizowany regulamin przywrócił głosowanie profesjonalnych komisji sędziowskich na etapie półfinałów. Siedmiu ekspertów w każdym państwie oceniło uczestników już 13 maja na podstawie występów podczas próby generalnej. Pozostałą część głosów przyznają w czasie rzeczywistym telewidzowie. Dziesięciu wykonawców z najwyższymi notami awansuje do finału zaplanowanego na 16 maja na godzinę 21:00. W decydującym starciu wezmą udział również gospodarze imprezy oraz kraje Wielkiej Czwórki, czyli Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Zmierzą się oni ze zwycięzcami pierwszego półfinału reprezentującymi Grecję, Finlandię, Belgię, Szwecję, Mołdawię, Izrael, Serbię, Chorwację, Litwę oraz Polskę. Tegoroczne wydarzenie przygotowuje stacja ORF w związku z ubiegłorocznym triumfem JJ-a z kompozycją "Wasted Love".

