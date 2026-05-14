Eurowizja 2026 rozkręca się na dobre. Taka jest kolejność występów w drugim półfinale

Wtorkowe zmagania w pierwszym półfinale dostarczyły fanom ogromnej dawki wrażeń. Wielkim sukcesem okazał się awans Alicji Szemplińskiej, a przepustkę do Wielkiego Finału zdobyło również dziewięć innych państw. Teraz nadszedł moment na wyłonienie pozostałej grupy szczęśliwców. W czwartek 14 maja na wiedeńskiej scenie zaprezentuje się kolejna tura utalentowanych wokalistów z piętnastu państw.

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 - drugi półfinał. Pełna kolejność występów

Piętnastu reprezentantów różnych państw stanie do walki o dziesięć miejsc w wielkim finale imprezy. Artyści zostali przydzieleni do pierwszej lub drugiej części koncertu w drodze losowania, natomiast ostateczną kolejność pojawiania się na scenie zaplanowali bezpośrednio producenci widowiska. Publiczność usłyszy również gościnne występy artystów z Francji, Austrii oraz Wielkiej Brytanii, którzy mają już zagwarantowane miejsce w sobotnim finale. Dokładne życiorysy muzyków można poznać poprzez przypisane im linki do dedykowanych artykułów na temat tegorocznej Eurowizji.

Drugi półfinał show będzie miał następujący przebieg:

20

Zasady wyboru finalistów i data wielkiego finału

Zaktualizowany regulamin przywrócił głosowanie profesjonalnych komisji sędziowskich na etapie półfinałów. Siedmiu ekspertów w każdym państwie oceniło uczestników już 13 maja na podstawie występów podczas próby generalnej. Pozostałą część głosów przyznają w czasie rzeczywistym telewidzowie. Dziesięciu wykonawców z najwyższymi notami awansuje do finału zaplanowanego na 16 maja na godzinę 21:00. W decydującym starciu wezmą udział również gospodarze imprezy oraz kraje Wielkiej Czwórki, czyli Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Zmierzą się oni ze zwycięzcami pierwszego półfinału reprezentującymi Grecję, Finlandię, Belgię, Szwecję, Mołdawię, Izrael, Serbię, Chorwację, Litwę oraz Polskę. Tegoroczne wydarzenie przygotowuje stacja ORF w związku z ubiegłorocznym triumfem JJ-a z kompozycją "Wasted Love".

QUIZ. Oni byli blisko wygranej na Eurowizji. Pamiętasz co zaśpiewali? Pytanie 1 z 10 Polska zaczęła swój udział w Eurowizji z przytupem! Co zaśpiewała Edyta Górniak, laureatka 2 miejsca w konkursie w 1994 roku? To nie Ewa To nie ja Ja nie byłam Ewą Następne pytanie