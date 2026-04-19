Delta Goodrem może wygrać Eurowizję 2026. Gwiazdę z Australii przyrównują do Céline Dion

Kim jest Delta Goodrem? Reprezentantka Australii ma na koncie ogromne sukcesy

Na australijskim rynku muzycznym Delta Goodrem zalicza się do ścisłej czołówki najbardziej utytułowanych twórców. Prawdziwy przełom w jej karierze przyniósł debiutancki krążek "Innocent Eyes", który zapisał się w historii jako jedno z najlepiej sprzedających się wydawnictw na tamtejszym rynku. Piosenkarka rozprowadziła dotąd ponad dziewięć milionów płyt na całym świecie, notując przy tym pięć albumów oraz dziewięć singli na samych szczytach list przebojów. Jako zdolna kompozytorka i wokalistka miała okazję współpracować z takimi legendami jak Céline Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett czy Michael Bolton. Fani często zestawiają ją z tą pierwszą, dostrzegając u obu artystek bardzo zbliżoną charyzmę sceniczną. Równolegle wokalistka prężnie rozwijała karierę aktorską, występując między innymi w kultowej telenoweli "Sąsiedzi" oraz bijącym rekordy popularności filmie Netfliksa zatytułowanym "Miłość w przestworzach". Z powodzeniem wcielała się w rolę trenerki w programie "The Voice Australia" przez dziewięć edycji, a na deskach teatru zagrała słynną Grizabellę w musicalu "Koty". Jej autobiograficzna książka "Bridge Over Troubled Dreams" natychmiast stała się absolutnym bestsellerem, z kolei sygnowane przez nią perfumy pobiły wszelkie rekordy sprzedaży w historii Australii.

"Eclipse" i inne przeboje Delty Goodrem

Z myślą o zbliżającym się wielkim widowisku artystka wypuściła niedawno singiel "Eclipse". To właśnie ten utwór ma przynieść Australii historyczne, pierwsze zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji. Zanim jednak wokalistka zaprezentuje swój najnowszy materiał europejskiej publiczności, warto przypomnieć jej najważniejsze dotychczasowe dokonania muzyczne. W jej bogatym repertuarze znajdują się m.in. następujące hity:

"Born to Try"

"Lost Without You"

"Innocent Eyes"

"Out of the Blue"

"Almost Here"

"Sitting on Top of the World"

"Wings"

"Dear Life"

"Think About You"

"Back to Your Heart"

"Hearts on the Run"