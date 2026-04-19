Halina Mlynkova podsumowuje 25 lat kariery. Nad nowym albumem artystki pracowało ponad sto osób

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-19 11:45

Pod koniec lat 90. Halina Mlynkova zaczęła śpiewać w zespole Brathanki, zdobywając ogromną popularność. Dzisiaj wokalistka celebruje ćwierćwiecze swojej obecności na scenie, oddając w ręce fanów wyjątkowy album zatytułowany "25". Gwiazda zdradziła kulisy powstawania tego wydawnictwa i wróciła pamięcią do trudniejszych momentów ze swojego życia.

Kariera solowa Haliny Mlynkovej wystartowała w 2003 roku, zaraz po jej odejściu z formacji Brathanki. Najświeższe muzyczne dzieło wokalistki nosi tytuł "25" i stanowi klamrę spinającą jej ponad 25-letnią drogę zawodową. W trakcie wywiadu przeprowadzonego przez Ewę Wachowicz i Krzysztofa Ibisza piosenkarka wyraźnie zaznaczyła, że jej czasowa nieobecność w mediach absolutnie nie wiązała się z przerwaniem aktywności artystycznej.

Życie Haliny Mlynkovej nie było proste. Wokalistka dziś czuje się spełniona

Przez ostatnie dwie dekady, a nawet dłużej, uwaga publiczności skupiała się nie tylko na muzycznych dokonaniach Haliny Mlynkovej, ale równie mocno na jej perypetiach prywatnych. Polsko-czeska wokalistka była żoną Łukasza Nowickiego, z którym rozwiodła się w 2012 roku. Rozstanie z prezenterem wywołało w mediach ogromną burzę, co oboje głośno krytykowali. Następnie artystka stanęła na ślubnym kobiercu z Leszkiem Wronką, a po kolejnym rozwodzie postanowiła zamieszkać z synem z pierwszego małżeństwa w stolicy. Obecnie gwiazda tworzy związek z muzykiem Marcinem Kindlą, z którym ma kilkuletniego synka. Goszcząc w programie "halo tu polsat", piosenkarka przyznała otwarcie, że mimo licznych zawirowań znajduje się obecnie w doskonałym punkcie swojego życia.

"Moje życie to blaski i cienie. I zawsze porażki są początkiem czegoś lepszego. Teraz jestem chyba w najlepszym punkcie mojego życia. Spełniam swoje marzenia zawodowe i prywatne" - powiedziała.

Galeria zdjęć 22

Halina Mlynkova wydała płytę "25". Zespół Śląsk pomógł w jubileuszowym projekcie

Nowe wydawnictwo uczciło ćwierćwiecze dorobku wokalistki, a jego stworzenie zajęło ponad dwanaście miesięcy ciężkiej pracy. Do nagrania albumu "25" Halina Mlynkova zaprosiła ceniony Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". Według relacji samej piosenkarki, w proces powstawania tej wyjątkowej płyty zaangażowano sztab fachowców składający się łącznie z przeszło stu osób.

"Płytę przygotowywaliśmy ponad rok. Pracowało nad nią ponad sto osób, więc każdy mój projekt to nie powrót, a nowy początek. Momenty ciszy to wyłącznie cisza medialna, a nie twórcza" - wyznała.

MLYNKOVA
HALINA MLYNKOVA