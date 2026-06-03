Karol Nawrocki wrócił do swojego LO. Wspomniał nauczycieli WF-u . To nie przypadek!

Podczas uroczystości prezydent przekazał na ręce dyrekcji flagę Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślając swoje silne, emocjonalne przywiązanie do tej społeczności. W swoim przemówieniu złożył gratulacje za realizację „piękniej misji budowania polskiego bezpieczeństwa, edukacji i tożsamości”. Przypomniał również o wybitnych postaciach, które ukształtowały historię placówki:

- Szkoła wydała wspaniałych absolwentów, z których za największego uważam Andrzeja Gwiazdę, kawalera Orderu Orła Białego i założyciela Wolnych Związków Zawodowych, bez którego nie byłoby Solidarności - powiedział Karol Nawrocki. Prezydent złożył wielkie podziękowania za wkład, jaki szkoła wnosi w bezpieczeństwo kraju poprzez współpracę ze Strażą Graniczną oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej, co realnie wzmacnia odpowiedzialność i odporność polskiego narodu. Zwrócił także uwagę na unikalny profil szkoły, łączący klasy mundurowe i sportowe.

– Drugim ważnym fundamentem jest sport, który uczy nas gotowości do wygrywania i przegrywania oraz odporności. Szczególnie sporty zespołowe uczą, że aby osiągnąć sukces, trzeba mieć drużynę, szanować się i komunikować. Dzięki klasom mundurowym i sportowym Polska jest silniejsza i mądrzejsza – podkreślił prezydent.

SPRAWDŹ: Daniel Nawrocki dawno nie był widziany z dziewczyną. Teraz pojawiły się zdjęcia z wesela!Wizyta, w czasie której prezydentowi towarzyszył syn Daniel, była sentymentalna, ponieważ prezydent ciepło wspominał lata spędzone w murach IV LO i przyznał, że placówka idealnie odpowiadała jego młodzieńczym aspiracjom. Wyraził szczególną wdzięczność kadrze pedagogicznej, która rozwijała jego pasje i uczyła dorosłego życia. Wspomniał m.in. o nauczycielach wf-u, którzy zaszczepili w nim pasję do sportu.

Przyciągnął mnie tu też wspaniały obiekt sportowy wybudowany przez dyrektora Potulskiego. To, co tu spotkałem, pozwoliło mi dojść do urzędu Prezydenta RP. Dziękuję nauczycielom wf–u, panu Płoszy i panu Rajcy, za rozwijanie pasji do sportu – powiedział Nawrocki wspominając swoich nauczycieli.

Nawrocki odniósł się także do lekcji wiedzy o społeczeństwie, czyli WOS, które zapamiętał jako przestrzeń do mądrego i dojrzałego dialogu, nawet przy różnicach światopoglądowych: - Wspominam lekcje z panem Bartkiem Potulskim, nasze dyskusje zawsze odbywały się z klasą, ucząc mnie, jak powinien wyglądać dialog - podkreślił. Słowa uznania i podziękowania popłynęły również w stronę nauczycieli przedmiotów ścisłych: Łukasza Dargiewicza, Jerzego Żurawieckiego, Ewy Wachowskiej oraz Marii Wojny.

Na zakończenie swojego wystąpienia, Karol Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do obecnych uczniów IV LO, przywołując literacki autorytet i wręczając im narodowy symbol: - Marek Nowakowski pisał, że „młodość to czas najchłonniejszy, gdy czerpiemy mądrość od drugiego człowieka”. Życzę uczniom, aby chłonęli to bogactwo, które daje Wam ta szkoła, i nigdy nie przestawali marzyć. Przekazuję Wam biało–czerwoną flagę jako symbol szacunku dla naszej niepodległej Rzeczypospolitej – zakończył.

NIŻEJ ZDJĘCIA ODWIEDZIN NAWROCKIEGO W LICEUM:

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