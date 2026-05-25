Daniel Nawrocki dawno nie był widziany z dziewczyną. Teraz pojawiły się zdjęcia z wesela!

Paulina Jaworska
2026-05-25 11:49

Daniel Nawrocki, czyli syn prezydenta jest szczęśliwie zakochany. Jego wybranką serca jest piękna Magdalena. O dziewczynie zrobiło się głośno w czasie zeszłorocznej kampanii wyborczej, ponieważ wspierała swego chłopaka w kampanijnych działaniach na rzecz ojca. Ostatnio para nie publikowała wspólnych zdjęć, aż do teraz! Ukochana Nawrockiego pochwaliła się zdjęciami z wesela, na którym się bawili.

Gdy Polacy poznali bliżej Karola Nawrockiego zainteresowali się także jego rodziną. Wszyscy w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi chcieli wiedzieć, jak najwięcej o jego dzieciach i żonie. Po wyborach zainteresowanie nowy prezydentem nie ustąpiło, a nabrało jeszcze większego rozpędu. To wówczas wyszło też na jaw, kim jest dziewczyna, która pojawiała się u boku najstarszego syna prezydneta, czyli Daniela Nawrockiego.

Kiedy nieco opadł powyborczy kurz Daniel Nawrocki zdecydował się pokazać film zza kulis wyborczego dnia i wyborczego wieczoru. W nagraniu, które opublikowane zostało wówczas na YouTube młody Nawrocki rozmawiał z osobami biorącymi udział w kampanii. Wśród nich był też jego dziewczyna: - Teraz Madzia, to jest moja dziewczyna, może nieodkryta w kampanii, ale parę zdjęć naszych się pojawiło - przedstawił ją wówczas Daniel. 

Szybko ustalono, że Magda to młoda mama. Jest aktywna w mediach społecznościowych, interesuje się modelingiem. Co ciekawe, kilka lat temu wystąpiła w reportażu TVN o nastoletnich mamach, wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem. To już jednak historia, bo Magda jest szczęśliwa u boku syna prezydenta. Ostatnio para wybrała się razem na wesele.

Daniel Nawrocki z ukochaną Magdą niczym para z czerwonego dywanu!

Dziewczyna Nawrockiego pochwaliła się kilkoma zdjęciami z uroczystości. Na dwóch z nich pozuje u boku ukochanego. Trzeba przyznać, że Daniel i Magda tworzą piękną parę. Na weselu oboje wyglądali niczym wprost z czerwonego dywanu, szczególnie stylizacja ukochanej Daniela Nawrockiego zwracał uwagę. Dziewczyna postawiła na długą suknię w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Do tego dobrała czarne szpilki, całość wyglądała bardzo efektowanie. Co ciekawe, oznaczyła też na zdjęciu zakład mistrza krawieckiego, z którym współpracuje Marta Nawrocka, a to wskazuje, że suknia została uszyta specjalnie na tę okazję. Oznaczyła także stylistę pierwszej damy, Magdalenę Rycerską-Zdunek. 

Młody Nawrocki wybrał klasyczny ciemny garnitur, białą koszulę i brązowe buty. Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowała się zakochana para. 

