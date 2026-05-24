Biedroń świętuje wyrok dla patostreamera. „Nie będzie mógł dalej streamować”

Robert Biedroń, zdeterminowany w walce z patostreamingiem, z satysfakcją komentuje wyrok dla Jakuba W. (ajemge1), który trafi do więzienia.

Polityk ujawnił, że patostreamer poniżał i wykorzystywał nieletnich, a sąd orzekł karę pozbawienia wolności i długoletni zakaz streamowania.

Sprawdź, dlaczego Biedroń mówi "Nareszcie!" i jak ten wyrok zmienia zasady gry dla kontrowersyjnych twórców w polskim internecie.

Biedroń komentuje wyrok dla ajemge1. „Nareszcie!”

Robert Biedroń zabrał głos po wyroku dla Jakuba W., patostreamera znanego jako ajemge1. Polityk opublikował wpis, w którym nie krył satysfakcji z decyzji sądu i bardzo ostro opisał działalność internetowego twórcy.

„Jakub W., patostreamer znany jako ajemge1, dostał wyrok!” — napisał Biedroń. „Na streamach poniżał i rozpijał nieletnie osoby, oraz wykorzystał seksualnie osoby w stanie bezradności lub ograniczonej poczytalności” — stwierdził. Na koniec dodał: „Teraz trafi za kratki, zapłaci ofiarom i nie będzie mógł dalej streamować. Nareszcie!”

To kolejna odsłona publicznej walki Biedronia z patostreamingiem. Polityk od miesięcy przekonuje, że internet nie może być przestrzenią bezkarności, a zasięgi i popularność nie powinny chronić osób publikujących przemocowe, upokarzające lub patologiczne treści.

Co zrobił ajemge1? Sprawa była opisywana przez SE Kraków

Sprawę Jakuba W. opisywał wcześniej „Super Express” Kraków. Według ustaleń SE patoinfluencer przez kilka miesięcy prowadził transmisje na platformach takich jak Kick i Twitch. W ich trakcie do jego mieszkania trafiały osoby poznane m.in. przez aplikacje randkowe, a część zdarzeń była transmitowana na żywo. SE pisał, że zaproszone osoby piły alkohol, były ośmieszane i poniżane, a niektóre z nich nie miały świadomości, że są pokazywane w internecie.

Jak informował „Super Express”, akt oskarżenia objął ostatecznie trzy młode kobiety, a Jakub W. odpowiadał m.in. za czyny z art. 198 Kodeksu karnego oraz art. 191a Kodeksu karnego. W czwartek, 21 maja, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia skazał go na rok pozbawienia wolności.

Rok więzienia, pieniądze dla ofiar i zakaz streamowania

Wyrok oznacza dla patostreamera nie tylko karę więzienia. Jak podawał SE Kraków, Jakub W. ma zapłacić pokrzywdzonym rekompensaty: dwóm kobietom po 20 tys. zł, a trzeciej 15 tys. zł. Sąd orzekł też zakaz zbliżania się do nich na mniej niż 100 metrów przez osiem lat.

To jednak nie wszystko. Jednym z najważniejszych elementów wyroku jest również 8-letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na streamowaniu i nagrywaniu relacji w internecie.

Biedroń od miesięcy uderza w patostreamerów

Wpis o ajemge1 nie jest odosobnioną reakcją Biedronia. Polityk od dłuższego czasu nagłaśnia sprawy patostreamerów i kontrowersyjnych twórców internetowych. Przegląd Sportowy Onet pisał, że Biedroń złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Daniela „Magicala”, zarzucając, że w sieci nie można bezkarnie promować patologii i przemocy.

Biedroń już prawie rok walczy z patostreamingiem, zgłasza kolejne konta i chwali się efektami blokad. Polityk mówił też, że nie odpuści kolejnych prób transmisji na żywo i zakładania nowych profili, a razem z Ministerstwem Cyfryzacji pracuje nad rozwiązaniami, które mają systemowo blokować tego typu treści.

Patostreaming pod presją. „Internet nie jest wyjęty spod prawa”

Dla Biedronia sprawa ajemge1 jest więc czymś więcej niż pojedynczym wyrokiem. To element szerszej walki z patostreamingiem, który przez lata budował zasięgi na alkoholu, przemocy, poniżaniu innych i przekraczaniu granic prywatności. Polityk konsekwentnie przekonuje, że popularność w internecie nie może oznaczać bezkarności.

Wyrok dla Jakuba W. może być jednym z najgłośniejszych sygnałów dla środowiska patostreamerów. Sąd nie tylko wymierzył karę więzienia i nakazał wypłatę rekompensat, ale też uderzył w sam mechanizm działania, zakazując skazanemu dalszego zarabiania na streamach przez osiem lat.

