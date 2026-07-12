Była premier i minister zdrowia nagrała film o paleniu papierosów. To po prostu trzeba zobaczyć!

Główny, ogólnokrajowy zakaz palenia w Polsce wszedł w życie 15 listopada 2010 roku. Od tego dnia na mocy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu nie można palić w placówkach medycznych, szkołach, uczelniach, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych (z wyjątkiem wydzielonych palarni), zakładach pracy czy środkach transportu publicznego.

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Tymczasem portal Donald.pl przypomniał właśnie stare nagranie z Ewą Kopacz, na którym była premier i minister zdrowia bardzo negatywnie odnosi się do proponowanych zmian. - To tylko premier Ewa Kopacz, lekarka i minister zdrowia, ostrzegająca przed zakazem palenia. Ciekawostką jest też, że to ona wsadziła system w kontrakty, a leczenie w prawo handlowe. Przypominamy bez powodu i bez okazji. PS zakaz wszedł i chwalą go sobie nawet palacze - czytamy we wpisie na platformie X.

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Jest to fakt godny uwagi, biorąc pod uwagę jej profesjonalne wykształcenie i rolę w resorcie zdrowia. Lekarze i środowiska medyczne zazwyczaj są na pierwszej linii walki z nałogiem tytoniowym, wskazując na jego szkodliwość dla zdrowia publicznego. Ówczesny sprzeciw Kopacz mógł wynikać z różnych przesłanek – być może obaw o nadmierną ingerencję w wolność osobistą, trudności w egzekwowaniu przepisów, czy też inną wizję skuteczności takich działań.

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Zobaczcie sami:

To tylko premier Ewa Kopacz, lekarka i minister zdrowia, ostrzegająca przed zakazem palenia. Ciekawostką jest też, że to ona wsadziła system w kontrakty, a leczenie w prawo handlowe.Przypominamy bez powodu i bez okazji.PS zakaz wszedł i chwalą go sobie nawet palacze pic.twitter.com/x47kBzU0ea— donald.pl (@donald_PL_) July 7, 2026

Sonda Czy w Polsce powinien obowiązywać zakaz palenia na balkonie? Nie mam zdania Tak Nie

Galeria poniżej: Tak się zmieniała Ewa Kopacz

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