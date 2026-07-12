Była premier i minister zdrowia nagrała film o paleniu papierosów. To po prostu trzeba zobaczyć!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-12 5:10

Ewa Kopacz obecnie reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim, ale niegdyś zajmowała zaszczytne stanowiska na polskiej scenie politycznej (była zarówno premierem, jak i ministrem zdrowia). Tymczasem lata temu, gdy w Polsce wprowadzano główny, ogólnokrajowy zakaz palenia w miejscach publicznych, Kopacz opublikowała zaskakujący film. Po latach przypomniał go w sieci portal donald.pl i cóż... no można się mocno zdziwić! Zobaczcie sami!

Ewa Kopacz siedzi przy stole z dokumentami. O nagraniu byłej minister ws. zakazu palenia przeczytasz na SE.
Autor: Adam Nocon/SUPER EXPRESS

Główny, ogólnokrajowy zakaz palenia w Polsce wszedł w życie 15 listopada 2010 roku. Od tego dnia na mocy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu nie można palić w placówkach medycznych, szkołach, uczelniach, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych (z wyjątkiem wydzielonych palarni), zakładach pracy czy środkach transportu publicznego.

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Tymczasem portal Donald.pl przypomniał właśnie stare nagranie z Ewą Kopacz, na którym była premier i minister zdrowia bardzo negatywnie odnosi się do proponowanych zmian. - To tylko premier Ewa Kopacz, lekarka i minister zdrowia, ostrzegająca przed zakazem palenia. Ciekawostką jest też, że to ona wsadziła system w kontrakty, a leczenie w prawo handlowe. Przypominamy bez powodu i bez okazji. PS zakaz wszedł i chwalą go sobie nawet palacze - czytamy we wpisie na platformie X.

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Jest to fakt godny uwagi, biorąc pod uwagę jej profesjonalne wykształcenie i rolę w resorcie zdrowia. Lekarze i środowiska medyczne zazwyczaj są na pierwszej linii walki z nałogiem tytoniowym, wskazując na jego szkodliwość dla zdrowia publicznego. Ówczesny sprzeciw Kopacz mógł wynikać z różnych przesłanek – być może obaw o nadmierną ingerencję w wolność osobistą, trudności w egzekwowaniu przepisów, czy też inną wizję skuteczności takich działań.

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Czy w Polsce powinien obowiązywać zakaz palenia na balkonie?

Galeria poniżej: Tak się zmieniała Ewa Kopacz

Ewa Kopacz
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EWA KOPACZ
ZAKAZ PALENIA