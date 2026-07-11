Pilne! Nie żyje gwiazdor uwielbianych na całym świecie hitów! Fani pogrążyli się w żałobie

Fani kultowych komedii kryminalnych z lat 80. i 90. pogrążyli się w żałobie. Rodzina Petera Van Nordena poinformowała, że odszedł w wieku 75 lat. Aktor, którego polscy widzowie pokochali za rolę oficera Vinniego Schtulmana w "Akademii Policyjnej 2: Pierwsze zadanie", zmarł w wieku 75 lat. Smutną wiadomość przekazała jego żona Wendy. Gwiazdor odszedł spokojnie, otoczony najbliższymi.

Peter Van Norden zmarł 9 lipca w ośrodku opieki paliatywnej w południowej Kalifornii. Jak poinformowała jego żona, aktor w ostatnich latach zmagał się z kilkoma poważnymi chorobami. Wendy była przy nim do samego końca.

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Peter Van Norden nie yje. Te role przyniosły mu sławę

Aktor dorastał w Nowym Jorku, a karierę w Hollywood rozpoczął już pod koniec lat 70. Początkowo pojawiał się głównie w mniejszych rolach, jak np. w komedii "Squeeze Play". Peter Van Norden szybko pokazał, że ma ogromny talent komediowy i propozycje zaczęły się sypać, jak z rękawa.

Fani pokochali go za role w serialach "Zdrówko" i "T.J. Hooker" oraz w filmie "Roadhouse 66".

Największą popularność przyniosły aktorowi zwariowane komedie, które stały się wielkimi przebojami na całym świecie, także w Polsce.

Peter Van Norden był uwielbiany jako oficer Vinnie Schtulman w filmie "Akademia Policyjna 2: Pierwsze zadanie". To właśnie ta rola sprawiła, że jego nazwisko na stałe zapisało się wśród najsłynniejszych aktorów komediowych świata. Gwiazdora widzieliśmy także w serii "Naga Broń 2½: Zapach strachu" - tu wcielił się w Johna Sununu, byłego szefa personelu Białego Domu.

Kochał teatr do końca życia

Petera Van Nordena kochał, występował na Broadwayu oraz na scenach regionalnych teatrów w całych Stanach Zjednoczonych. Swoją ostatnią rolę zagrał w 2025 roku w Los Angeles w spektaklu "Corktown '39" wystawianym w Matrix Theater wcielił się w postać Joe.

Peter Van Norden pozostawił żonę Wendy oraz syna Roberta. Fani teatru i filmu składają szczere wyrazy współczucia na profilu aktora na Instagramie.

Moje najszczersze i płynące z serca wyrazy współczucia dla Ciebie i Twojej rodziny. Peter był bardzo kochany przez społeczność teatralną i będzie nam go ogromnie brakować. Moje serce jest złamane. Przesyłam Wam wszystkim dużo miłości i otuchy. Moje najszczersze kondolencje. Jaki człowiek, jaki aktor... Peter był po prostu najlepszy. Robert, jestem tak zasmucony tą wiadomością. Właśnie przeczytaliśmy razem. Byłeś tak wspaniały, jaki niesamowity człowiek i tak utalentowany aktor. Tak mi przykro z powodu Twojej straty, Wendy

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