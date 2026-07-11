Pilne! Nie żyje gwiazdor uwielbianych na całym świecie hitów! Fani pogrążyli się w żałobie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-11 18:37

Smutna wiadomość dla fanów komedii kryminalnych. Zmarł gwiazdor światowych hitów „Akademia Policyjna 2 i "Naga Broń 2½". Aktor zmarł w wieku 75 lat. Smutną wiadomość o śmierci Petera Van Nordena przekazała jego żona Wendy. Gwiazdor, który bawił cały świat odszedł spokojnie w otoczeniu najbliższych, po latach walki z ciężką chorobą

Dwie palące się świece na tle aktora Petera Van Nordena w roli policjanta. O jego śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Warner Bros/Courtesy Everett Collection// East News

Fani kultowych komedii kryminalnych z lat 80. i 90. pogrążyli się w żałobie. Rodzina Petera Van Nordena poinformowała, że odszedł w wieku 75 lat. Aktor, którego polscy widzowie pokochali za rolę oficera Vinniego Schtulmana w "Akademii Policyjnej 2: Pierwsze zadanie", zmarł w wieku 75 lat. Smutną wiadomość przekazała jego żona Wendy. Gwiazdor odszedł spokojnie, otoczony najbliższymi.

Peter Van Norden zmarł 9 lipca w ośrodku opieki paliatywnej w południowej Kalifornii. Jak poinformowała jego żona, aktor w ostatnich latach zmagał się z kilkoma poważnymi chorobami. Wendy była przy nim do samego końca.

Czytaj także: Rafał Brzozowski pożegnał zmarłą Bonnie Tyler. Jaka była prywatnie? Kiedyś razem śpiewali

Peter Van Norden nie yje. Te role przyniosły mu sławę

Aktor dorastał w Nowym Jorku, a karierę w Hollywood rozpoczął już pod koniec lat 70. Początkowo pojawiał się głównie w mniejszych rolach, jak np. w komedii "Squeeze Play". Peter Van Norden szybko  pokazał, że ma ogromny talent komediowy i propozycje zaczęły się sypać, jak z rękawa.

Fani pokochali go za role w serialach "Zdrówko" i "T.J. Hooker" oraz w filmie "Roadhouse 66".

Największą popularność przyniosły aktorowi zwariowane komedie, które stały się wielkimi przebojami na całym świecie, także w Polsce.

Peter Van Norden był uwielbiany jako oficer Vinnie Schtulman w filmie "Akademia Policyjna 2: Pierwsze zadanie". To właśnie ta rola sprawiła, że jego nazwisko na stałe zapisało się wśród najsłynniejszych aktorów komediowych świata. Gwiazdora widzieliśmy także w serii "Naga Broń 2½: Zapach strachu" - tu wcielił się w Johna Sununu, byłego szefa personelu Białego Domu.

Kochał teatr do końca życia

Petera Van Nordena kochał, występował na Broadwayu oraz na scenach regionalnych teatrów w całych Stanach Zjednoczonych. Swoją ostatnią rolę zagrał w 2025 roku w Los Angeles w spektaklu "Corktown '39" wystawianym w Matrix Theater wcielił się w postać Joe.

Peter Van Norden pozostawił żonę Wendy oraz syna Roberta. Fani teatru i filmu składają szczere wyrazy współczucia na profilu aktora na Instagramie. 

Moje najszczersze i płynące z serca wyrazy współczucia dla Ciebie i Twojej rodziny. Peter był bardzo kochany przez społeczność teatralną i będzie nam go ogromnie brakować. Moje serce jest złamane. Przesyłam Wam wszystkim dużo miłości i otuchy.

Moje najszczersze kondolencje. Jaki człowiek, jaki aktor... Peter był po prostu najlepszy.

Robert, jestem tak zasmucony tą wiadomością. Właśnie przeczytaliśmy razem. Byłeś tak wspaniały, jaki niesamowity człowiek i tak utalentowany aktor. Tak mi przykro z powodu Twojej straty, Wendy

Zobacz także: Z ostatniej chwili! Nie żyje słynny dziennikarz TVP! "Niechaj ci do snu nucą chóry niebian"

Nie żyje Maja Gadowska
Galeria zdjęć 16
Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AKADEMIA POLICYJNA