Rafał Brzozowski pożegnał zmarłą Bonnie Tyler. Jaka była prywatnie? Kiedył razem śpiewali

Rafał Brzozowski z żalem o śmierci Bonnie Tyler

Bonnie Tyler bez wątpienia należała do grona absolutnych legend światowej sceny muzycznej. Piosenkarka cieszyła się ogromną popularnością nad Wisłą, co wielokrotnie motywowało ją do przyjazdów do naszego kraju. W trakcie jednej z takich podróży, w 2022 roku, pojawiła się na planie hitowego formatu „Jaka to melodia?”. Ówczesny gospodarz show, Rafał Brzozowski, miał okazję wykonać z nią w duecie piosenkę „A Rockin' Good Way”. Tuż po doniesieniach o tragicznej śmierci piosenkarki dziennikarz ESKA.pl, Adrian Rybak, postanowił zadzwonić do prezentera, aby wspólnie powspominać wybitną wokalistkę.

„Bardzo smutna informacja. Naprawdę świetny człowiek, fajna wokalistka i myślę, że będzie jej brakować. Jak odchodzą takie legendarne głosy, zawsze jest przykro, bo kto to teraz je zastąpi?” – powiedział poruszony piosenkarz.

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Rafał Brzozowski zdradza, jaka prywatnie była Bonnie Tyler

Były gospodarz muzycznego show stacji telewizyjnej przyznał w wywiadzie dla Radia Eska, że pomimo statusu globalnej gwiazdy, piosenkarka wyróżniała się niezwykłą serdecznością oraz otwartością na drugiego człowieka.

„Absolutnie nie gwiazdorzyła. To była ciepła osoba. Ona wprowadzała taką atmosferę, żeby od razu przejść »na ty«, żeby skrócić dystans – wspomina gwiazdę Brzozowski w rozmowie z ESKĄ. – Myślę, że ona się bardzo dała lubić. Poza tym ten jej głos charakterystyczny, to było coś takiego, że jak ona się tylko odezwała, to wiadomo było, że to jest ona” – dodał.

Stan zdrowia Bonnie Tyler podczas wizyty w Warszawie

W trakcie nagrywania odcinka z udziałem zagranicznej artystki nic nie wskazywało na to, że boryka się ona z jakimikolwiek kłopotami zdrowotnymi. Sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Jak wyznał nam Rafał Brzozowski, muzyczna legenda dosłownie tryskała niespożytą energią.

„Tam nic takiego nie było, nie mieliśmy żadnych informacji. Ona nie miała ani zadyszki – wspomina Rafał w wywiadzie dla Radia Eska. – Nic tam nie widziałem, żeby próbowała usiąść, bo jest słaba czy coś takiego. Pełna energii kobitka, bardzo fajna” – zaznaczył muzyk.

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Zabawna wpadka na próbie. Reakcja Bonnie Tyler zaskakuje

Dziennikarz muzyczny w rozmowie z portalem Eska przywołał w pamięci także wesołą sytuację, gdy tuż przed rozpoczęciem nagrań pochwalił nieco rzadziej puszczaną stacjach radiowych kompozycję artystki. Zdziwienie zagranicznej gwiazdy nie miało granic i od razu wywołało bardzo radosną reakcję.

„Miałem z nią taką ciekawą historię, jak staliśmy sobie na próbie przed jednym z występów i mówię do Bonnie: ja uwielbiam twoją piosenkę »Stay«. Ona tak się na mnie patrzy i mówi: a skąd ty znasz piosenkę »Stay«? Ja mówię: no znam, znam twój cały album i ten utwór. Zaczęliśmy śpiewać, a ona mówi do menadżera: słuchaj, chodź szybko, on zna »Stay«. Było tak śmiesznie” – podsumował artysta dla ESKI.