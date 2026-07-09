Bonnie Tyler we wspomnieniach przyjaciół, polityków, fanów Eurowizji. Tak Brytyjczycy żegnają swoją legendę

Śmierć Bonnie Tyler to ogromny cios dla fanów muzyki z lat 70. i 80. Artystka zdobyła niesamowitą popularność nie tylko w rodzinnej Walii, ale na całym świecie. Jej bogata kariera obfitowała w niezliczone hity, prestiżowe nagrody i zapadające w pamięć duety, a liczba sprzedanych płyt przekroczyła sto milionów. Mimo tych osiągnięć, piosenkarka zawsze stawiała na pierwszym miejscu swoich bliskich i sympatyków. Kiedy media obiegła informacja o odejściu gwiazdy, mnóstwo ludzi zdecydowało się oddać jej hołd i podzielić się ciepłymi wspomnieniami.

Bonnie Tyler odeszła w wieku 75 lat po walce z chorobą

Na przełomie kwietnia i maja artystka została hospitalizowana w Faro, portugalskim mieście, w którym razem z mężem kupiła swój wymarzony dom. Z doniesień medialnych wynikało, że Bonnie Tyler musiała przejść pilny zabieg operacyjny jelit. Potem wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej i w tak poważnym stanie przebywała ona na oddziale intensywnej terapii. Rodzina piosenkarki dziękowała za napływające wsparcie i starała się zachować nadzieję. Choć gwiazdę udało się wybudzić, to według informacji przekazanych przez bliskich i współpracowników, jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Bonnie Tyler zmarła w nocy z 8 na 9 lipca 2026 roku w wyniku choroby. Artystka w czerwcu obchodziła swoje 75. urodziny.

Przyjaciel wspomina artystkę. "Była jak rodzina"

Najbliżsi Bonnie Tyler zaapelowali o uszanowanie ich prywatności w tych trudnych chwilach, dodając, że wkrótce wydadzą kolejne oświadczenie. Po tak przykrym ogłoszeniu wspomnieniami o artystce podzielił się jej przyjaciel, muzyk i prezenter radiowy Owen Money. W wywiadzie udzielonym BBC opowiedział, że poznali się jeszcze w latach 60., zanim artystka odniosła gigantyczny sukces. Zawsze imponowało mu to, z jak wielką pasją i miłością podchodziła do życia.

"Była jedną z kobiet, które naprawdę kochały życie. Znałem ją zanim stała się sławna, pod koniec lat 60., kiedy zaczynała w Swansea. Była dla mnie naprawdę jak rodzina. Odwiedziłem ją w domu w zeszłe lato i pierwszym, co zrobiła, było otwarcie butelki szampana. [...] Nie byliśmy tylko przyjaciółmi, ale też fanami siebie nawzajem. Dalej była w wielka w Europie... w Niemczech czy Holandii. To walijska ikona" - powiedział.

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Walia oddaje hołd swojej legendzie

To właśnie w Walii, z której pochodziła gwiazda, opublikowano pierwsze oficjalne kondolencje od przedstawicieli władz. Rhun ap Iorwerth, pełniący funkcję pierwszego ministra, określił Bonnie Tyler mianem "prawdziwej ikony", podkreślając, że jej twórczość sprawiała radość wielu ludziom. Głos zabrała również Jo Stevens, ministra ds. Walii w rządzie brytyjskim. Nie kryjąc żalu po śmierci 75-latki, przyznała w mediach społecznościowych, że zdobywczyni nagród BRIT i Grammy była jej młodzieńczą idolką.

Swoje wspomnienia przekazała także znana walijska prezenterka Carol Vorderman. Podkreśliła ona, że dla wszystkich mieszkańców Walii zmarła wokalistka na zawsze pozostanie wielką i niezapomnianą legendą.

Eurowizja i Bonnie Tyler. Fani wspominają jej wyjątkowy występ

Informacja o śmierci gwiazdy bardzo zasmuciła również miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym artystka wzięła udział w 2013 roku. Wokalistka zaprezentowała wówczas utwór "Believe in me", dostarczając wielu wzruszeń widzom na całym świecie. Kondolencje bliskim Bonnie Tyler złożyła również redakcja BBC, zajmująca się tym słynnym wydarzeniem muzycznym.

"Bonnie była legendą muzyki i dlatego to był dla nas zaszczyt, że tak ikoniczna wykonawczyni reprezentowała Zjednoczone Królestwo. Za kulisami była skromna, zabawna i bardzo uprzejma. Przyniosła na konkurs energię i świetnie spędzało się z nią czas" - przekazał zespół BBC Eurovision.

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