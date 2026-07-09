Nie żyje Bonnie Tyler. Gwiazda estrady odeszła w wieku 75 lat

Nie żyje Bonnie Tyler

Informacja o nagłym odejściu piosenkarki mocno wstrząsnęła miłośnikami jej twórczości na całym świecie. Posiadająca ponad pięćdziesięcioletni staż na scenie Bonnie Tyler w ostatnim czasie zamieszkiwała głównie w Portugalii, gdzie wspólnie z ukochanym mężem nabyła wyśnioną posiadłość. Zgodnie z doniesieniami przekazywanymi przez dziennikarzy, Brytyjka musiała zostać poddana niecierpiącej zwłoki interwencji chirurgicznej, po której celowo utrzymywano ją w stanie śpiączki farmakologicznej, co w teorii miało znacznie przyspieszyć proces pełnej rekonwalescencji.

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Bonnie Tyler zmarła niespodziewanie z powodu powikłań

Słynna reprezentantka brytyjskiej sceny muzycznej, ciesząca się ogromną, międzynarodową rozpoznawalnością od pół wieku, w czerwcu tego roku świętowała swoje 75. urodziny. Śmierć Bonnie Tyler nastąpiła na terenie placówki medycznej w portugalskim Faro, gdzie według doniesień przebywała nieprzerwanie od 30 kwietnia. Wtedy też piosenkarka trafiła na stół operacyjny z powodu pilnych problemów z jelitami, chociaż dokładnych szczegółów jej dolegliwości nie upubliczniono. Zabieg rzekomo przebiegł bez komplikacji, a na internetowych kontach artystki wielokrotnie publikowano wyrazy wdzięczności za płynące od fanów wsparcie. Jak ostatecznie poinformowali współpracownicy oraz najbliższa rodzina, gwiazda zmarła niespodziewanie z powodu powikłań chorobowych.

"Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca ogłaszają, że Bonnie zmarła niespodziewanie zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii, w wyniku choroby, na którą była leczona. Wkrótce wydamy kolejny komunikat, a teraz prosimy o uszanowanie prywatności, by poradzić sobie z tą tragedią" - czytamy na oficjalnym profilu piosenkarki.

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Bonnie Tyler po operacji w Faro była w śpiączce farmakologicznej

To właśnie lokalne, portugalskie media jako pierwsze poinformowały opinię publiczną, że autorka wielkich hitów przebywa na oddziale intensywnej terapii w wywołanej przez lekarzy śpiączce. Doniesienia te niedługo później potwierdził rzecznik wokalistki, prosząc jednocześnie o zachowanie dyskrecji w trosce o spokój jej najbliższych. Ceniona na całym świecie piosenkarka leczyła się w Faro, ponieważ to właśnie w tym regionie znajdował się jej wymarzony, współdzielony z mężem dom, w którym tworzyła kolejne kompozycje, nieustannie kursując między Portugalią a rodzinną Walią. W maju Bonnie Tyler planowała wznowić aktywność koncertową, rozpoczynając od występów na Malcie, by następnie odwiedzić kolejne państwa. Te harmonogramy zostały jednak zawieszone, a obecnie wiadomo już, że artystka nigdy więcej nie pojawi się przed publicznością.

Kariera muzyczna Bonnie Tyler. Początki gwiazdy sięgają lat 70.

Urodzona w 1951 roku jako Gaynor Hopkins, od najmłodszych lat zdradzała ogromne zainteresowanie światem dźwięków, natomiast jej oficjalny debiut na scenie muzycznej przypadł na rok 1975. Dwa lata później nadeszła gigantyczna popularność za sprawą legendarnego już utworu „It's a heartache”. Do absolutnych hitów w dorobku Bonnie Tyler zalicza się takie utwory jak „Total eclipse of the heart” oraz „Holding out for a hero”

W trakcie swojej bogatej drogi zawodowej Brytyjka doczekała się nominacji do prestiżowej statuetki Grammy, zdobyła wielkie uznanie za naszą zachodnią granicą dzięki współpracy z Dieterem Bohlenem z zespołu Modern Talking, a w 2013 roku broniła barw Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. Dziesięć lat po tym wydarzeniu królowa Elżbieta II wręczyła jej państwowe odznaczenie za szczególny wkład w rozwój kultury. Ostatni, osiemnasty krążek wokalistki, znanej z niezwykle charakterystycznej chrypki, miał swoją premierę w 2021 roku. Piosenkarka do ostatnich momentów myślała o sympatykach i snuła plany na realizację kolejnych pomysłów.

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