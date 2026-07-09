Znany aktor świętuje 70. urodziny. Ma polskiego fiata w garażu i potężną kolekcję... maszyn do pisania

Tom Hanks, czyli tak naprawdę Thomas Jeffrey Hanks, urodził się 9 lipca 1956 roku w kalifornijskim mieście Concord. Wychowywał się z trojgiem rodzeństwa, a w czasach wczesnej młodości intensywnie trenował judo oraz baseball. Z czasem jednak na horyzoncie pojawiło się rosnące zainteresowanie sztuką filmową. Dziś gwiazdor niewątpliwie stanowi światowy autorytet w dziedzinie filmu. Warto jednak pamiętać, że Tom Hanks kryje w sobie mnóstwo nieszablonowych tajemnic, o których wiedzą wyłącznie najwięksi fani.

Tom Hanks odebrał dwa Oscary z rzędu za pierwszoplanowe role

Amerykański aktor może pochwalić się ogromnym dorobkiem artystycznym i wieloletnim doświadczeniem przed kamerą. Artysta często wspomina o odrzuceniu wielu propozycji filmowych, które później okazywały się spektakularnymi hitami. Sam zapisał się jednak w historii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej niezwykłym wyczynem. Tom Hanks jest jednym z zaledwie dwóch aktorów, którzy otrzymali Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową przez dwa lata z rzędu. Statuetki odebrał za kultowe produkcje „Filadelfia” z 1993 roku oraz „Forrest Gump” z 1994 roku. Na koncie ma również wpadkę, ponieważ w 2022 roku przyznano mu Złotą Malinę za rolę w filmie „Elvis”.

Dostał od Polaków Fiata 126p i pasjonuje się maszynami do pisania

Oprócz imponującej kariery filmowej amerykański gwiazdor słynie z niecodziennego życia osobistego oraz fascynujących anegdot. Miłośnicy aktora na pewno kojarzą moment, gdy opublikował on w sieci fotografię z kultowym „maluchem”. Niedługo po tym wydarzeniu fani z Polski podarowali mu wyremontowany model Fiata 126p, a zachwycony aktor w podzięce przekazał na aukcję charytatywną Syrenę 105, z której dochód zasilił konto jednej z placówek medycznych w Polsce. Gwiazdor może się pochwalić jeszcze ciekawszym i bardziej nietypowym hobby niż stare samochody, ponieważ od lat gromadzi stare maszyny do pisania. Na co dzień słucha rockowych brzmień, ale potrafi też pięknie grać na skrzypcach, co opanował na potrzeby jednej ze swoich ról.

QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał Pytanie 1 z 10 W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia? "Space Jam" "Biali nie potrafią skakać" "Gra o honor" Następne pytanie

Aktor zmienił wyznanie dla żony i ma powiązania z Abrahamem Lincolnem. Tego nie wiedzieliście o Hanksie

Osobiste perypetie gwiazdora same przypominają gotowy scenariusz na hollywoodzki przebój. Aktor ma dalekie powiązania rodzinne z jednym z najsłynniejszych amerykańskich przywódców, gdyż jego pradziadek była blisko spokrewniony z Abrahamem Lincolnem. Po rozstaniu z pierwszą żoną Tom Hanks wziął ślub z aktorką Ritą Wilson. Kobieta ma greckie korzenie, co skłoniło gwiazdora do radykalnej zmiany wyznania. Wychowywał się on w tradycji katolickiej, następnie jako młody dorosły związał się z kościołem Pierwszego Przymierza, ale ostatecznie przeszedł na grecką ortodoksję z miłości do żony. Są małżeństwem już prawie cztery dekady. Oprócz czytania książek, słuchania muzyki i oglądania filmów aktor spędza też mnóstwo wolnego czasu na zgłębianiu tajników astronomii.

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