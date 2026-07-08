Legendarny artysta z Eurowizji wprowadzony w śpiączkę. Jego hit kochają miliony Polaków

Niemcy mogą pochwalić się zaledwie dwiema wygranymi w historii Konkursu Piosenki Eurowizji. Pierwszy triumf dla tego kraju w 1982 roku wyśpiewała młoda artystka Nicole, a za jej kultowym przebojem stał właśnie wielki weteran tej muzycznej imprezy. W ciągu pięciu dekad Ralph Siegel tworzył utwory dla pięciu różnych państw, zyskując status prawdziwej ikony eurowizyjnej sceny. Niestety, w ostatnim czasie do sympatyków konkursu dotarły bardzo niepokojące doniesienia o jego słabym zdrowiu. Mężczyzna przebywa w śpiączce.

Ralph Siegel w śpiączce farmakologicznej. Legendarny kompozytor ma 80 lat

Artysta, który przyszedł na świat we wrześniu 1945 roku, odziedziczył muzyczną pasję po ojcu. Senior rodu również miał na imię Ralph i skomponował niemiecką propozycję na drugą odsłonę Eurowizji w 1957 roku. Dwie dekady później sam artysta zaliczył swój kompozytorski debiut na tej wielkiej scenie i do dzisiaj jest uważany za prawdziwą ikonę wydarzenia.

Niemieckie media poinformowały, że samopoczucie słynnego twórcy drastycznie pogorszyło się podczas pobytu w Hiszpanii. Ralph Siegel mieszka tam ze swoją 43-letnią żoną. Kobieta natychmiast zdecydowała o przewiezieniu męża do Monachium, gdzie specjaliści w tamtejszej klinice podjęli się leczenia bardzo ostrego zapalenia płuc. Jak w rozmowie z magazynem "tz" przekazali krewni kompozytora, lekarze wprowadzili 80-latka w śpiączkę farmakologiczną, aby dać jego organizmowi szansę na regenerację. Sytuacja jest jednak skrajnie trudna. Warto też dodać, że kompozytor w minionych latach cztery razy skutecznie wygrał walkę z chorobą nowotworową.

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Eurowizję wygrał raz. To był hit, który po polsku zaśpiewała Eleni

Na przestrzeni lat 1976-2017 Ralph Siegel zaznaczył swoją obecność na Eurowizji jako autor ponad dwudziestu konkursowych piosenek. Utwory te reprezentowały barwy pięciu różnych państw, zwłaszcza Niemcy oraz San Marino. To właśnie jego dzieła przyniosły RFN pasmo sukcesów w latach osiemdziesiątych, kiedy to kraj triumfował za sprawą utworu "Ein bißchen Frieden" w wykonaniu Nicole (polskim słuchaczom znanego jako "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca" z repertuaru Eleni) i aż cztery razy uplasował się na drugim stopniu podium. Siegel był również ojcem wielkiego, międzynarodowego sukcesu grupy Dschinghis Khan w 1979 roku.

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