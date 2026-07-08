Uzależnienie, o którym mało kto wiedział! Gwiazdy przyznały się do nałogu

Wciągnęło ich na maksa! Te gwiazdy przyznały, że gry zawładnęły ich życiem

Jeszcze kilkanaście lat temu gry komputerowe kojarzyły się głównie z nastolatkami zamkniętymi w swoich pokojach. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Gaming stał się jedną z najpopularniejszych form rozrywki na świecie, a kontrolery i klawiatury trafiają także w ręce największych gwiazd kina, muzyki i sportu. Okazuje się, że celebryci równie chętnie pojawiają się na czerwonych dywanach, jak i w wirtualnych światach. Dla jednych to sposób na relaks po ciężkim dniu pracy, dla innych prawdziwa pasja, której poświęcają długie godziny.

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Jedną z największych fanek gier jest Mila Kunis. Aktorka od lat nie ukrywa, że potrafiła godzinami grać w World of Warcraft. Tak bardzo wciągnęła się w rozgrywkę, że do wspólnego grania namówiła także swoich znajomych. Na tym jednak nie koniec. Gwiazda uwielbia również serię Call of Duty.

Miłośniczką mocnych emocji jest również Megan Fox. Piękna gwiazda nie ukrywa, że świetnie odnajduje się w brutalnym świecie Mortal Kombat. Chętnie rywalizuje także w internetowych potyczkach w Halo: Reach.

Prawdziwym królem gamingu w Hollywood jest jednak Henry Cavill. Gwiazdor serialowego "Wiedźmina" wielokrotnie opowiadał, że gry komputerowe to jego ogromna pasja. Uwielbia serię The Witcher, a także World of Warcraft. To właśnie podczas jednej z rozgrywek miał odebrać telefon z propozycją zagrania Supermana. Jak sam później żartował, przez chwilę zastanawiał się, czy w ogóle odbierać, bo był w środku ważnej misji.

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Nie od dziś wiadomo także, że Vin Diesel jest zapalonym graczem. Aktor uwielbia World of Warcraft, Call of Duty oraz kultowe Dungeons & Dragons. Poszedł nawet o krok dalej i założył własne studio produkujące gry komputerowe.

Na liście fanów elektronicznej rozrywki znalazła się również Michelle Rodriguez, która od lat przyznaje, że uwielbia klasycznego Dooma. Jak sama mówiła, jeśli dostanie dobrą strzelankę, potrafi zapomnieć o całym świecie.

Gaming pokochali także Polacy. Jednym z najbardziej znanych miłośników gier jest Wojciech "Łozo" Łozowski. Były wokalista Afromentalu regularnie transmituje swoje rozgrywki i związany jest ze światem esportu. Szczególnie upodobał sobie Call of Duty, a jego transmisje śledzą tysiące fanów.

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Swoją słabość do gier ma również tenisista Jerzy Janowicz, który nie raz pokazywał, jak rywalizuje w Counter-Strike'u czy FIFA. O jego zamiłowaniu do gamingu zrobiło się nawet tak głośno, że media spekulowały, czy nie poświęca mu zbyt wiele czasu.

Do grona graczy należy także Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski przyznał kiedyś, że kiedy przegrywał z kolegami w grze wyścigowej, nie zrezygnował. Zaczął oglądać poradniki w internecie i... szybko został najlepszy z całej grupy.

Z kolei Bedoes wielokrotnie przemycał w swoich tekstach odniesienia do gier komputerowych i otwarcie przyznawał, że gaming to jedna z jego ulubionych form spędzania wolnego czasu.

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