Nie tylko luksusowy jacht przyciąga uwagę. Anna Lewandowska pokazała efekty treningów

Anna Lewandowska od lat przekonuje swoich fanów, że zdrowy styl życia to nie chwilowa moda, ale codzienna rutyna. Żona Roberta Lewandowskiego regularnie dzieli się w mediach społecznościowych pomysłami na treningi, zdrowe przepisy i sposoby na utrzymanie dobrej formy. Nawet podczas urlopu trenerka nie odkłada sportu na bok. Tym razem postanowiła wykorzystać piękne wakacyjne okoliczności i pokazała swoim obserwatorom, jak ćwiczy na jachcie. Widok morza, słońce i luksusowe otoczenie stały się nietypową scenerią dla jej treningu. Fajnie wyszło?

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Na opublikowanym nagraniu Anna Lewandowska zaprezentowała zestaw ćwiczeń skoncentrowanych na dolnych partiach ciała. Trenerka jak zwykle postawiła na intensywny, ale krótki trening, który można wykonać niemal wszędzie - także podczas wakacyjnego wyjazdu.

Do filmu dołączyła motywacyjny wpis, w którym zachęciła obserwatorów, aby znaleźli choć kilkanaście minut tylko dla siebie. Trenerka podkreśliła, że warto włączyć ulubioną muzykę, przygotować matę i poświęcić chwilę własnemu ciału. Lewandowska podała również dokładne wskazówki dotyczące wykonywania ćwiczeń. Zaleciła od 12 do 15 powtórzeń na każdą stronę, wykonanie 3 - 4 rund oraz krótkie przerwy między seriami - od 30 do 45 sekund odpoczynku.

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Jeśli dziś masz zrobić tylko jedną rzecz dla siebie, niech to będzie ten trening. Włącz ulubioną playlistę, rozłóż matę i daj sobie te kilkanaście minut. 12–15 powtórzeń na stronę / 3-4 rundy/ 30-45 s odpoczynku między każdą z nich. ZAPISZ I DAJ ZNAĆ PO! - zachęciła celebrytka na swoim instagramowym koncie.

Nagranie z jachtu szybko przyciągnęło uwagę obserwatorów. Wielu fanów doceniło, że trenerka nawet w czasie odpoczynku znajduje moment na ruch i inspiruje innych do działania.

Fantastycznie prześlicznie przepięknie rewelacyjnie poprostu bajka tak trzymać Aniu. Proszę całym sercem - napisała jedna z fanek.

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