Klaudia Halejcio nie chciała, by jej ukochany wystąpił razem z nią w programie. Dlaczego? Wszystko wyjawiła

Klaudia Halejcio w nowym programie. Nie chciała, by jej mąż się pojawił

Klaudia Halejcio wystąpiła w czwartym sezonie programu komediowego "LOL: Kto się śmieje ostatni", a nowe odcinki programu widzowie obejrzą już 10 i 17 lipca. Zasady show są jasne - gwiazdy znajdują się w jednym pomieszczeniu i rozśmieszają siebie nawzajem, jednocześnie starając się nie wybuchnąć śmiechem. Wygrywa ten, kto wytrzyma najdłużej bez choćby cienia uśmiechu na twarzy.

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Udział oznaczał dla aktorki starcie z osobami, których wolała unikać ze względu na ich talent komediowy. Największym zagrożeniem był dla niej komik Mariusz Kałamaga, ale również Katarzyna Bujakiewicz, koleżanka po fachu, z którą wielokrotnie Klaudia zaśmiewała się do łez. Jak się okazuje, Halejcio obawiała się też, by do show nie zaproszono jej życiowego partnera, a, jak zdradziła w rozmowie z Super Expressem, był taki pomysł.

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Ja to się śmieję, mówię, że jakby on wszedł, to ja bym tam po prostu poległa, to na pewno. Bym tego nie wytrzymała. Ja bym go zobaczyła i by był koniec. Ja bym nie chciała go tam zobaczyć, bo on by był najtrudniejszym zawodnikiem, dlatego że on by to wszystko z kamienną twarzą zrobił. On się potrafi tak skupić, że rozłożyłby wszystkich i do tego by był śmieszny, myślę - opowiadała Halejcio w rozmowie z Super Expressem.

Od lat nie pracuje w teatrze, ale występuje w programach. Będzie w kolejnym

Jak się okazuje, choć Klaudia od lat nie działa w teatrze, od czego odwiódł ją ukochany, a na planach pojawia się tylko okazjonalnie, Instagram nie jest całym jej życiem zawodowym.

Będzie kolejny program, w którym będzie można mnie zobaczyć - wyznała gwiazda Super Expressowi.

Nie będzie to niestety "Taniec z Gwiazdami", w którym po odejściu Ewy Kasprzyk zwolniło się miejsce za stołem jurorskim. Halejcio nie mogła jeszcze zdradzić, w jakiej produkcji wystąpi.

Bardzo lubię ten program, ale to nie to.

"LOL: Kto się śmieje ostatni" - uczestnicy 4. edycji

Czwarta odsłona programu "LOL: Kto się śmieje ostatni" zgromadzi uczestników reprezentujących różne pokolenia i odmienne podejścia do komedii. Wśród nich znajdą się Tomasz Kot, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, Klaudia Halejcio - aktorka i influencerka słynąca z poczucia humoru, dużego dystansu do siebie i żywiołowego charakteru, a także Katarzyna Bujakiewicz, która od lat zdobywa sympatię widzów dzięki swojej naturalności, charyzmie i pozytywnej energii. Do grona uczestników dołączą również Mariusz Kałamaga, znany z talentu do improwizacji i błyskotliwych żartów, oraz Jano, reprezentujący młode pokolenie internetowych twórców, który wniesie do programu świeżą energię i nieprzewidywalne poczucie humoru. Wystąpią też Tomasz Karolak, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk, Vanessa Aleksander, Kacper Ruciński.

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Klaudia Halejcio nie chciała wystąpić z ukochanym w programie

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