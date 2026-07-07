Janja Lesar w "Tańcu z Gwiazdami"

Janja Lesar wraca na parkiet "Tańca z Gwiazdami"! Wielu widzów doskonale pamięta jej wcześniejszą przygodę z polską wersją hitowego show. Słoweńska tancerka dołączyła do programu w 17. edycji, emitowanej przez Polsat, gdzie znów zwróciła na siebie uwagę nie tylko świetnymi umiejętnościami, ale także niezwykłą urodą i sceniczną charyzmą. To był jej powrót po kilku latach nieobecności. Wcześniej Lesar tańczyła w show 2022 r., prowadząc Wiesława Nowobilskiego, w 2020 tańczyła z Tomaszem Oświecińskim, rok wcześniej wygrała z Damianem Kordasem. Trenowała także Sebastiana Stankiewicza, Popka czy Michała Koterskiego.

Wokół tancerki nigdy nie brakowało medialnych emocji. W czasie emisji kolejnych edycji plotkowano o jej domniemanych romansach, doszukując się między partnerami tanecznymi czegoś więcej niż tylko współpracy na parkiecie. Na planie 17. edycji show Janja poznała Katarzynę Zillmann, a po finale okazało się, że panie naprawdę łączy coś więcej niż tylko taniec i przyjaźń. Po programie obie rozstały się ze swoimi wieloletnimi partnerami i stworzyły duet w życiu prywatnym.

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Kolejny powrót tancerki, ale... w innej roli

Już wiadomo, że Lesar zobaczymy w najnowszej 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak nieoficjalnie udało się dowiedzieć Super Expressowi, Janja w będzie jednym z trzech głównych choregorafów! To samo stanowisko przypadło tez w udziale Jackowi Jeschke.

To miał być sezon beze mnie… a jednak! W tej edycji wracam do "Tańca z Gwiazdami", ale w zupełnie nowej roli. Zostałem choreografem i ogromnie cieszę się, że nadal mogę być częścią tego wyjątkowego programu. Jestem bardzo wdzięczny za zaufanie i już nie mogę się doczekać, aż pokażemy Wam efekty naszej pracy. Trzymajcie kciuki! - pisał tancerz.

Wygląda na to, że szykuje się bardzo ciekawa edycja z doświadczonymi, również medialnie, tancerzami w nowych rolach choreografów.

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