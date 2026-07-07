Tego się nie spodziewaliśmy! Tomasz Hajto rozjeżdża Książula za film z Hotelu Gołębiewski. "Jesteś NIKIM"

Film Książula z nowo otwartego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie widzieli już chyba wszyscy. A na pewno o nim słyszeli, bo afera na linii youtuber - sieć hoteli zdominowała polski internet. Mogłoby się wydawać, że na ten temat wypowiedzieli się już wszyscy, ale Tomasz Hajto powiedział: sprawdzam. Były piłkarz reprezentacji Polski, a później trener i telewizyjny ekspert postanowił podzielić się na TikToku swoją opinią. I zupełnie nie przejmował się powszechną sympatią dla Książula, równając go z ziemią!

Książulo odwiedził Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Do sieci trafiło nagranie. Żółta woda, brak klimatyzacji i koszmarnie wysokie ceny. Jest oświadczenie hotelu

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Tomasz Hajto rozjeżdża Książula po aferze z Hotelem Gołębiewski. "Jesteś NIKIM"

- Przyszła mi taka refleksja dzisiaj. Jakiś nobody, Książulo, fachowiec, znawca, po studiach w szkole kulinarnej, wygrał też "Hell's Kitchen", zwiedził cały świat. Pojechał do Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, w którym stwierdził, że skrytykuje wszystko jako ten największy znawca hoteli, jedzenia. Przyznaje on też gwiazdki Michelin, tylko zapomniał o jednym: że jak do takiego hotelu się wchodzi, to żeby klimatyzacja działała, to trzeba włożyć klucz przy drzwiach, zamknąć drzwi i też zamknąć okno, wtedy ona dopiero zaczyna działać - sarkastycznie rozpoczął odezwę Hajto.

Później było już tylko ostrzej, a Książulo był wyzywany od "gó***arzy".

Najgorszy w tym wszystkim jest taki g***iarz, który nie pomyślał o tym, że to wszystko budował śp. pan Gołębiewski, który już nie żyje, który w czasie pandemii trzymał wszystkich pracowników, nikogo nie zwolnił, który daje pracę wielu tysiącom osób, który był niesamowitym, rzetelnym człowiekiem, bo go poznałem. Taki gostek pojechał i sobie stwierdził, że ten cały jego bagaż pracy, jaki włożył w to, żeby wybudować tak potężny hotel, on sobie po prostu skrytykuje i jeszcze powie, że mu zrobili zakaz. To ja ci powiem nobody, Książulo, jedną rzecz. Ja dożywotnio bym ci zrobił zakaz do tego hotelu. Za to, że tam wchodzisz, pokazujesz zdjęcia, dzięki temu zarabiasz - kontynuował były piłkarz, nieustannie nazywając youtubera "nobody", czyli nikim.

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- Jakim ty dla mnie znawcą jesteś, albo dla wielu inteligentnych ludzi, jakich mamy w Polsce? Jesteś żadnym znawcą. Jesteś zwykły nobody, bez szkoły, bez niczego. Wymyśl sobie fajny biznes, nie ma z tym problemu, rób sobie ten biznes, ale nie krytykuj czegoś, co jeden z bardzo zamożnych ludzi w Polsce zbudował, cały ten majątek, tych Hoteli Gołębiewski, bo ci klima nie działa, książę z Paryża - grzmiał Hajto, publikując film na TikToku.

Głośny film po czasie zniknął jednak z jego profilu, tyle że internet ma to do siebie, że raz opublikowany materiał nigdy w pełni nie zginie. Internauci szybko rozpowszechnili monolog Hajty w mediach społecznościowych, a jego odezwa z TikToka stała się viralem!