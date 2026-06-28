Książulo odwiedził Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Do sieci trafiło nagranie. Żółta woda, brak klimatyzacji i koszmarnie wysokie ceny. Jest oświadczenie hotelu

O Hotelu Gołębiewski w Pobierowie mówiło się jeszcze na długo przed otwarciem. Imponujące rozmiary obiektu, jego położenie tuż przy plaży i wieloletnia budowa sprawiły, że hotel od miesięcy budzi zainteresowanie zarówno turystów, jak i internautów.

Nic więc dziwnego, że na miejsce wybrał się Książulo, który od lat testuje restauracje, hotele i popularne atrakcje. Tym razem postanowił sprawdzić, czy ceny idą w parze z jakością.

Apartament za niemal 5 tysięcy złotych w Hotelu Gołębiewskim w Pobierowie

Twórca nie zdecydował się na przypadkowy pokój. Razem z ekipą wynajął jeden z najdroższych apartamentów. Za nocleg dla trzech osób ze śniadaniem i kolacją zapłacił 4843 zł.

Już na początku zwrócił uwagę na ogromną skalę całego kompleksu. Sam pokój ocenił jednak pozytywnie.

Ogólnie jest ładnie. Jest świeżo, czysto, jest nawet namiastka premium, jak się chodzi po wykładzinie

- mówił na nagraniu.

Książulo przyznał również, że z okien rozciąga się bardzo atrakcyjny widok, a część wspólna hotelu robi duże wrażenie.

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Poważne problemy z klimatyzacją. Temperatura w pokoju była bardzo wysoka

W trakcie pobytu okazało się jednak, że klimatyzacja nie działa tak, jak powinna. Pomimo ustawienia niskiej temperatury w apartamencie wciąż było bardzo ciepło.

Youtuber kontaktował się z obsługą, a do pokoju został wezwany pracownik techniczny. Jak wynika z relacji Książula, problem nie został jednak całkowicie rozwiązany.

Jesteśmy po naprawie, temperatura rośnie

- relacjonował po interwencji.

Według informacji przekazanych przez obsługę podobne zgłoszenia miały pojawiać się również w innych częściach obiektu.

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Nietypowa sytuacja w łazience. Z kranu leciała żółta woda

Kolejne zastrzeżenia dotyczyły łazienki. Podczas przygotowywania kąpieli Książulo zauważył, że woda ma żółtawe zabarwienie. Pokazał to później w swoim materiale, co szybko stało się jednym z najczęściej komentowanych fragmentów nagrania.

Nie oznaczało to jednak, że cały pobyt oceniał wyłącznie negatywnie.

Dobre jedzenie i imponująca skala inwestycji

W materiale nie zabrakło także pochwał. Książulo dobrze ocenił część gastronomiczną hotelu, a szczególnie sushi serwowane w jednej z restauracji. Skomentował również rozmach inwestycji oraz standard wykończenia.

Jednocześnie podkreślał, że przy cenach sięgających kilku tysięcy złotych za noc goście mają prawo oczekiwać, że wszystkie podstawowe udogodnienia będą działały bez zarzutu.

Wcześniejszy wyjazd Książula

Ostatecznie Książulo zdecydował się zakończyć pobyt przed czasem. Jak tłumaczył, przyczyną była przede wszystkim temperatura panująca w pokoju, która utrudniała normalny wypoczynek.

Moi drodzy, opuszczamy Hotel Gołębiewski. Pierwszy raz taka sytuacja na kanale

- powiedział na zakończenie nagrania.

Hotel odniósł się do sprawy

Po publikacji materiału przedstawiciele Hotelu Gołębiewski zabrali głos w sprawie uwag zgłoszonych przez Książula. W przesłanym mediom stanowisku podkreślili, że przed przyjęciem gości przeprowadzono testy instalacji, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Jednocześnie przyznali, że sytuacja opisana przez youtubera nie powinna się wydarzyć.

Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona "Książula" i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań. Podczas pobytu goście zgłosili problem z temperaturą w apartamencie, mimo iż wcześniej podobna usterka nie wystąpiła. Testy klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, przeprowadzone przed udostępnieniem ich gościom, nie wykazały nieprawidłowości. Niezależnie jednak od temperatury panującej na zewnątrz, niespotykanej, a wręcz rekordowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz zespół techniczny niezwłocznie podjął działania mające na celu przywrócenie prawidłowego działania systemu klimatyzacji. Wystąpiliśmy również do dostawcy z prośbą o wyjaśnienie możliwej przyczyny awarii, aby wyeliminować ryzyko jej powtórzenia

- czytamy w oświadczeniu przesłanym o2.pl przez przedstawicieli Gołębiewski Holding.

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z wizyty Książula w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

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Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie