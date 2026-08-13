Piotr Pręgowski o wielkim powrocie "Rancza". "Tego się nie zapomina"

Piotr Pręgowski o Pietrku po latach. Jedno zdanie mówi wszystko

"Ranczo" po latach wraca na plan, a wraz z nim bohaterowie, których widzowie pokochali. Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci jest oczywiście Pietrek, w którego od początku wciela się Piotr Pręgowski. Aktor przez lata stworzył bohatera, który stał się jednym z symboli serialu. Powrót po tak długiej przerwie mógł być trudny. W końcu od zakończenia emisji minęła dekada, a aktorzy i ich bohaterowie zdążyli się zmienić. Pręgowski nie ukrywa jednak, że Pietrek jest już częścią jego aktorskiego doświadczenia. Co więcej, przyznał, że dzięki tej roli sam wiele się nauczył.

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Piotr Pręgowski o wielkim powrocie. "Tego się nie zapomina"

Pietrek to postać, która od lat dostarczała widzom powodów do śmiechu, ale dla Piotra Pręgowskiego była również ważną lekcją aktorstwa. Wieloletnia praca nad "Ranczem" pozwoliła mu rozwijać warsztat i zdobywać doświadczenie w pracy z ekipą.

Dzięki Pietrkowi. Nauczyłem się pokory, nauczyłem się rzemiosła aktorskiego, nauczyłem się współpracy z reżyserem, z kolegami, bo przecież to trwało... poprzednie serie ładnych parę lat i tego się nie zapomina. To jest tak, jak ktoś umie pływać i znajdzie się w wodzie, to po prostu płynie - powiedział "Super Expressowi" Pręgowski.

Trudno się dziwić, że po dziesięciu latach aktor bez większego problemu ponownie wskoczył w buty Pietrka. Lata spędzone na planie sprawiły, że bohater jest dla niego niemal naturalnym środowiskiem. Teraz jednak pojawia się pytanie, jak bardzo Pietrek zmienił się przez dekadę.

W końcu minęło dziesięć lat. W tym czasie zmieniło się życie bohaterów, zmienił się świat, a przede wszystkim zmienili się sami aktorzy. Pręgowski nie zamierza jednak zdradzać zbyt wiele przed premierą nowych odcinków. Na pytanie o to, jak wygląda jego bohater po latach, odpowiedział z typowym dla siebie poczuciem humoru.

Zobaczcie, ząb czasu rzeźbi, nie wszystkich łaskawie. No cóż, jak mnie rzeźbi tak widzicie, a co się wydarzy, to zapraszam przed telewizory - wyznał nam Piotr Pręgowski.

Rozmawiała Julita Buczek

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