Gorillaz, Lorde i Jessie J jednego wieczoru. Tak zacznie się BitterSweet Festival

BitterSweet Festival potrwa od 13 do 15 sierpnia, ale organizatorzy już pierwszego dnia nie zamierzają oszczędzać publiczności. Na BitterSweet Stage zaplanowano cztery duże koncerty jeden po drugim, a każdy z nich reprezentuje nieco inny muzyczny świat. Elektroniczny pop Becky Hill, mocny wokal Jessie J, melancholijny pop Lorde i wreszcie charakterystyczne połączenie muzyki z animowaną oprawą Gorillaz – czwartek będzie miał tempo prawdziwego festiwalowego maratonu.

Becky Hill rozpocznie wielkie granie

Pierwsza z wielkich gwiazd pojawi się na BitterSweet Stage o 17:30. Becky Hill od lat jest jednym z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnej muzyki tanecznej. Wśród utworów kojarzonych z Brytyjką są m.in. "Remember", nagrane z Davidem Guettą, "Disconnect" z Chase & Status czy "Crazy What Love Can Do".

Jej koncert będzie dopiero początkiem bardzo długiego wieczoru. Już niecałe dwie godziny później scenę przejmie Jessie J.

Jessie J wraca z hitami. Zacznie o 19:15

"Price Tag", "Domino", "Bang Bang" czy "Flashlight" – Jessie J ma w dorobku przeboje, które przez lata nie znikały z radiowych playlist. Na BitterSweet Festival wokalistka wystąpi o 19:15. Organizatorzy zapowiadają koncert oparty na połączeniu popu, R&B i soulu, a w repertuarze artystki obok starszych przebojów pojawił się w ostatnim czasie także utwór "Living My Best Life".

To właśnie od tego momentu główna scena zacznie przyspieszać. Po Jessie J publiczność dostanie chwilę na zmianę nastroju, bo o 21:15 rozpocznie się jeden z najbardziej oczekiwanych koncertów pierwszego dnia.

Lorde na BitterSweet Festival. Jej koncert zacznie się o 21:15

Lorde była jednym z nazwisk, które znacząco wzmocniły drugą edycję BitterSweet Festival. Jej udział ogłoszono obok m.in. Toma Odella, Charlotte Cardin i Paula Kalkbrennera. Organizatorzy od początku podkreślali, że jej koncert będzie jednym z kluczowych punktów 13 sierpnia.

Wokalistka wyjdzie na BitterSweet Stage o 21:15. To oznacza, że jej koncert będzie bezpośrednim wprowadzeniem do największego wydarzenia wieczoru – występu Gorillaz.

Gorillaz wyjdą na scenę o 23:30

Headlinerem pierwszego dnia będą Gorillaz. Zespół rozpocznie koncert o 23:30, a poznański występ ma połączyć kultowe utwory z nowym materiałem. Organizator festiwalu zwraca też uwagę na szczególny kontekst koncertu – w 2026 roku przypada 25-lecie debiutanckiego albumu Gorillaz.

Na oficjalnej stronie festiwalu wśród najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy wymieniane są m.in. "Feel Good Inc.", "On Melancholy Hill", "Clint Eastwood", "DARE" i "19-2000". Gorillaz od początku działalności wyróżniają się nie tylko brzmieniem, ale także animowanym światem stworzonym wokół zespołu, dlatego ich występ ma szansę być jednym z najbardziej widowiskowych koncertów całego festiwalu.

Kto po koncercie Gorillaz nadal będzie miał siłę, nie będzie musiał wracać do domu. Na Enea Stage program potrwa jeszcze dłużej. Wcześniej pojawią się tam Sophia Stel, Charlie Jeer, Charlotte Cardin i Meute, a o 00:15 rozpocznie się set Paula Kalkbrennera. Formalnie jest on częścią programu 13 sierpnia, choć oczywiście występ odbędzie się już w nocy z czwartku na piątek.

BitterSweet Festival – czwartek 13 sierpnia. Najważniejsze godziny

BitterSweet Stage

17:30 – Becky Hill19:15 – Jessie J21:15 – Lorde23:30 – Gorillaz

Enea Stage

16:45 – Sophia Stel18:30 – Charlie Jeer20:15 – Charlotte Cardin22:30 – Meute00:15 – Paul Kalkbrenner

Pierwszy dzień BitterSweet Festival zapowiada się jak osobny festiwal

Czwartek ma wszystko, czego można oczekiwać od mocnego otwarcia dużego wydarzenia. Są radiowe hity, popowe gwiazdy, alternatywne brzmienia, elektronika i jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych projektów ostatnich dekad. A to dopiero pierwszy z trzech dni. W kolejnych na BitterSweet Festival wystąpią m.in. Twenty One Pilots, Tom Odell, Rita Ora, Robbie Williams, Ciara, Faithless, Major Lazer, Mrozu, Sobel i OKI. Festiwal odbędzie się 13–15 sierpnia w Parku Cytadela w Poznaniu. Karnety i bilety jednodniowe są już wyprzedane.

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