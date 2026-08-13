Tych gwiazd nie zobaczymy w nowym "Ranczu". Brak serialowej Joli to początek

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-13 11:33

Już w grudniu 2026 wraca ostatni sezon "Rancza". Wojciech Adamczyk zapowiedział domknięcie wielu wątków oraz zakończenie historii. Jak się okazuje, niektóre postacie nie wrócą do serialu. Jedni nie żyją, inni odeszli z aktorstwa, a inni... nie dostali zaproszenia. Kogo nie zobaczymy w nowym sezonie "Rancza"?

"Ranczo" to hit Polaków

"Ranczo” to kultowy polski serial obyczajowo-komediowy, emitowany przez TVP1 w latach 2006–2016. Opowiada historię Amerykanki polskiego pochodzenia, Lucy Wilskiej, która osiedla się w fikcyjnej wsi Wilkowyje. Produkcja w satyryczny sposób ukazuje polską prowincję, obyczaje i politykę, zderzając tradycję z nowoczesnością. Kluczowymi postaciami są podwójna rola Cezarego Żaka (ksiądz i wójt) oraz duet ławeczkowy. Serial zyskał ogromną popularność i uznanie za trafny dowcip oraz wybitne kreacje aktorskie.

"Ranczo" wraca na ekrany 

Po dekadzie przerwy serial powraca na antenę TVP1 z nowym, 11. sezonem, którego premiera zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Nowa seria ma liczyć sześć odcinków i opiera się na scenariuszach zmarłego Andrzeja Grembowicza. Akcja przeskakuje o dziesięć lat do przodu, stanowiąc zwieńczenie całej historii. Do swoich ról powracają m.in. Cezary Żak, Artur Barciś i Ilona Ostrowska. Sezon z podtytułem „Zemsta wiedźm” ma domknąć losy mieszkańców Wilkowyj, łącząc klasyczny klimat z nowymi wątkami.

Piotr Pręgowski na planie Rancza

Oni nie wrócą do "Rancza" 

Wraz z przygotowaniami do serialu powoli zaczęło wychodzić, kto nie pojawi się w nowym sezonie serialu. Okazało się, że Duo Spoko będzie bez Joli! Piotr Pręgowski w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że zabraknie Eli Romanowskiej w najnowszym sezonie serialu. Aktorka potwierdziła te doniesienia podczas ramówki Polsatu. 

Na planie zabraknie również Agnieszki Pawełkiewicz, czyli serialowej Kingi. Aktorka zdementowała plotki o jej rzekomej rezygnacji z aktorstwa. W serialu nie zobaczymy jej z powodu scenariusza. 

- Decyzja o moim braku udziału w serialu była podyktowana wyłącznie brakiem akceptacji przedstawionego mi scenariusza - napisała.

Na razie nie potwierdzono również powrotu większości dzieci Solejuków. Większość z nich obecnie jednak prowadzi inne kariery zawodowe. 

W "Ranczu" nie zobaczymy również zmarłych aktorów jak Franciszek Pieczka czy Paweł Królikowski. Wojciech Adamczyk uciął plotki o zastąpieniu aktorów AI czy innymi artystami. 

Paweł Królikowski obejmujący płaczącą Agnieszkę Pawełkiewicz. O obsadzie nowego sezonu Rancza przeczytasz na SE.
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RANCZO