Co z Elą Romanowską w "Ranczu"?! Piotr Pręgowski nie owija w bawełnę

Powrót "Rancza" po dziesięciu latach to dla fanów ogromne wydarzenie. Widzowie ponownie zobaczą dobrze znanych bohaterów i aktorów, którzy przez lata kojarzyli się z Wilkowyjami. Nie zabraknie jednak zmian. Jedną z nich jest nieobecność Eli Romanowskiej, czyli Joli, która dołączyła do obsady w późniejszych sezonach serialu. Jej brak na planie szybko został zauważony przez fanów!

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Piotr Pręgowski o braku Eli Romanowskiej. TYLKO U NAS

Piotr Pręgowski, który w "Rancza" wciela się w Pietrka, został zapytany o to, jak wyglądało spotkanie obsady po tak długiej przerwie. Rozmówczyni aktora od razu zwróciła uwagę na brak Eli Romanowskiej. Odpowiedź Pręgowskiego była spokojna, ale trudno nie zauważyć, że temat wzbudził jego zainteresowanie.

Chyba zabrakło. To jest trafne spostrzeżenie, że nie ma jej na planie. No ale to jest tak, że i producenci, i scenarzyści, i produkcje, jak i wykonawcy mają do tego prawo, żeby, tak jak malarz, żeby wybierać kolor, który w tym momencie pasuje. I tutaj my nie mamy na to żadnego wpływu, ani ja. Ja z przyjemnością spotkałbym się z Elą na planie. No ale w tej serii się nie spotykamy, no i cóż, i życie płynie - powiedział nam Piotr Pręgowski.

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To właśnie ostatnie słowa mogą dać fanom do myślenia. Aktor jasno zaznaczył, że sam chętnie spotkałby się z Romanowską na planie. Jednocześnie podkreślił, że decyzje dotyczące obsady nie należą do niego. W rozmowie pojawiło się także bardziej konkretne pytanie. Czy nieobecność Romanowskiej może mieć związek z warunkami finansowymi, a może jej postać została po prostu wyciszona? Pręgowski nie zamierza jednak snuć żadnych teorii.

Ja myślę, że najwięcej na ten temat to wie Ela Romanowska i jej agencja. No ja na szczęście nie wiem na ten temat nic. No cóż, tak samo jak, no nie wiem nic na temat różnych podejmowanych lub nie wyzwań przez innych kolegów. To nie jest w moim zakresie, że tak powiem zainteresowań, ale po prostu na ten temat nic nie wiem - wyznał "Super Expressowi" Pręgowski.

Rozmawiała Julita Buczek

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