Szokujące doniesienia z planu "Rancza". Duo Spoko ZAWIESZONE?!

"Ranczo" wraca na ekrany

Uwielbiane przez miliony "Ranczo" powraca w odświeżonej formie, wywołując ogromne emocje wśród wiernych widzów czekających na oficjalny spin-off. Ten kultowy hit Telewizji Polskiej stał się prawdziwym fenomenem, oferując komediowo-obyczajowe spojrzenie na codzienność mieszkańców podlaskich Wilkowyj i z humorem obnażając polską mentalność. W oryginalnej wersji widzowie śledzili przede wszystkim perypetie Amerykanki Lucy, która zamieszkała w odziedziczonym dworku, oraz nieustanne potyczki skonfliktowanych braci bliźniaków – wójta i proboszcza.

Nadchodząca produkcja ma odświeżyć tę znaną historię, bazując na tekstach stworzonych przez zmarłego scenarzystę Andrzeja Grembowicza. Fabuła pokaże dalsze życie Wilkowyj, choć na ekranie – z racji śmierci Pawła Królikowskiego, zabraknie kilku kluczowych dla serii twarzy. Twórcy gwarantują jednak utrzymanie specyficznego klimatu oryginału. W nowych odcinkach nie zabraknie lokalnych skandali, wiejskiej polityki oraz kultowej ławeczki pod sklepem Krystyny Więcławskiej, gdzie miejscowi mędrcy znów będą po swojemu oceniać otaczający ich świat.

Piotr Pręgowski o roli w "Podlasiu", Eurowizji i planach na karierę muzyczną| Wywiady ESKA

Duo Spoko w "Ranczu". Co z powrotem kultowego duetu?

Formacja Duo Spoko to zmyślona grupa disco polo, powołana do życia przez serialowych bohaterów "Rancza": Pietrka, w którego wcielał się Piotr Pręgowski, oraz Jolę, graną przez Elżbietę Romanowską. Ich wspólny projekt muzyczny w zabawny sposób parodiował polską branżę muzyki tanecznej. Widzowie mogli podziwiać ich rozwój kariery po całej Polsce. W końcu założyli nawet swoją własną szkołę i nagrywali piosenki polityczne.

Widzowie zadają sobie jednak pytanie - co z Duo Spoko w nowym sezonie "Rancza". Jak już wiadomo, Piotr Pręgowski aktywnie pracuje na planie serialu. Nie wiadomo jednak, co z Elą Romanowską. Aktorka sama nie komentuje sprawy, kiedyś wspominała jedynie, że nie dostała propozycji (2025 rok). Redakcja VOX FM wysłała zapytanie do Elżbiety Romanowskiej o komentarz w tej sprawie. Na razie bez odpowiedzi.

Piotr Pręgowski natomiast w podcaście o "Ranczu" przyznał się do czegoś, co może świadczyć o tym, iż Duo Spoko MOŻE zabraknąć w nowym sezonie. Dziennikarka zapytała wprost, czy aktor będzie śpiewał w serialu.

- Nie, nie będę śpiewał - skomentował lakonicznie Pręgowski.

Zaznaczył, że na zlotach fanów serialu oczywiście będzie to chętnie robił. Ale w przypadku spin offa - nie.

25

Quiz o Ranczo: Piosenka Zenka Martyniuka czy Duo Spoko? Wybierz JEDNO Pytanie 1 z 10 Siekiera, motyka, w płocie dziura, przegra tu prokuratura Duo Spoko Zenek Martyniuk Następne pytanie